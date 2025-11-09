Власть стихии: как удар молнии навсегда изменил историю Павловска

Здесь случай стал частью замысла, а разрушение — началом красоты.

Весной 1817 года над Павловском разразилась гроза. Молния ударила в вершину холма у Славянки, где стояла колоннада Аполлона, — подмытое основание не выдержало, и часть колонн рухнула в каскад.

Руководство решило не восстанавливать повреждения: наоборот, обрушение сочли "удачным поворотом" судьбы — теперь храм напоминал античные руины.

Так природа стала соавтором архитектуры, а Камерон — если верить современникам — только бы одобрил этот результат.

Бегство Аполлона

Первоначально в центре стояла бронзовая статуя Аполлона Бельведерского — точная копия ватиканского оригинала. После грозы её перенесли в Сильвию, а на прежнем месте поставили гипсовую замену. Но алебастр быстро крошился от влажности, и статую несколько раз приходилось делать заново.

В 1826 году отлили новую — уже чугунную, окрашенную в белый цвет, чтобы сохранить иллюзию мрамора. Так "божество", словно почувствовав надвигающуюся бурю, покинуло храм, а руины остались напоминанием о его присутствии.

По воле времени

Сегодня Колоннада Аполлона — одно из самых узнаваемых мест Павловского парка. Её полуразрушенный антаблемент и склонённые колонны кажутся частью замысла, хотя в основе — каприз стихии.

"И случай был мудрей любой грёзы", — писал поэт Эмиль Дюпре де Сен-Мор, увидев руину вскоре после грозы.

Так и стоит теперь Аполлон — то ли в тени облаков, то ли на пороге мифа.