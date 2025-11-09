Городовой / Город / Власть стихии: как удар молнии навсегда изменил историю Павловска
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Курс на Неву: канадский нападающий Брендэн Лайпсик пополнил СКА Город
Ушлые петербуржцы никогда не выкидывают банки из-под кофе: экономят тысячи при помощи стекляшки Общество
«Зенит» споткнулся в Самаре: «Крылья Советов» отобрали очки у петербуржцев Город
Отключите скрытую функцию: WhatsApp начнет работать ощутимо быстрее Общество
Почти 10 млрд уйдут под землю: «Водоканал» оценил новый коллектор для Приморского района Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Власть стихии: как удар молнии навсегда изменил историю Павловска

Опубликовано: 9 ноября 2025 19:15
Колоннада Аполлона
Власть стихии: как удар молнии навсегда изменил историю Павловска
Городовой ру

Здесь случай стал частью замысла, а разрушение — началом красоты.

Весной 1817 года над Павловском разразилась гроза. Молния ударила в вершину холма у Славянки, где стояла колоннада Аполлона, — подмытое основание не выдержало, и часть колонн рухнула в каскад.

Руководство решило не восстанавливать повреждения: наоборот, обрушение сочли "удачным поворотом" судьбы — теперь храм напоминал античные руины.

Так природа стала соавтором архитектуры, а Камерон — если верить современникам — только бы одобрил этот результат.

Бегство Аполлона

Первоначально в центре стояла бронзовая статуя Аполлона Бельведерского — точная копия ватиканского оригинала. После грозы её перенесли в Сильвию, а на прежнем месте поставили гипсовую замену. Но алебастр быстро крошился от влажности, и статую несколько раз приходилось делать заново.

В 1826 году отлили новую — уже чугунную, окрашенную в белый цвет, чтобы сохранить иллюзию мрамора. Так "божество", словно почувствовав надвигающуюся бурю, покинуло храм, а руины остались напоминанием о его присутствии.

По воле времени

Сегодня Колоннада Аполлона — одно из самых узнаваемых мест Павловского парка. Её полуразрушенный антаблемент и склонённые колонны кажутся частью замысла, хотя в основе — каприз стихии.

"И случай был мудрей любой грёзы", — писал поэт Эмиль Дюпре де Сен-Мор, увидев руину вскоре после грозы.

Так и стоит теперь Аполлон — то ли в тени облаков, то ли на пороге мифа.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью