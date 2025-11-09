Городовой / Город / «Боком» по Буграм: блогер из Ижевска доездился до полицейского протокола
«Боком» по Буграм: блогер из Ижевска доездился до полицейского протокола

Опубликовано: 9 ноября 2025 20:51
Человек, ранее совершивший рискованные поездки, публично выразил сожаление по поводу своей деятельности.

Полицейские привлекли к ответственности жителя Ижевска, который участвовал в дрифт-гонках в поселке Бугры. На мужчину оформили протокол за то, что он управлял автомобилем с техническими неисправностями. Кроме того, нарушителя отправили на медицинское освидетельствование.

Результаты проверки подтвердили, что в организме водителя нет следов алкоголя. Позже он записал видеообращение и принес извинения за недопустимое поведение. В своем обращении блогер подчеркнул:

«Проводите такие гонки только на специальных трассах».

Инцидент произошел на стоянке возле одного из магазинов в деревне Порошкино Ленинградской области. Группа дрифтеров около двух часов выполняла различные маневры на мокром покрытии.

Автор:
Юлия Аликова
Город
