«Боком» по Буграм: блогер из Ижевска доездился до полицейского протокола

Полицейские привлекли к ответственности жителя Ижевска, который участвовал в дрифт-гонках в поселке Бугры. На мужчину оформили протокол за то, что он управлял автомобилем с техническими неисправностями. Кроме того, нарушителя отправили на медицинское освидетельствование.
Результаты проверки подтвердили, что в организме водителя нет следов алкоголя. Позже он записал видеообращение и принес извинения за недопустимое поведение. В своем обращении блогер подчеркнул:
«Проводите такие гонки только на специальных трассах».
Инцидент произошел на стоянке возле одного из магазинов в деревне Порошкино Ленинградской области. Группа дрифтеров около двух часов выполняла различные маневры на мокром покрытии.