Городовой / Город / Аплодисменты смолкли навсегда: не стало народного артиста России Владимира Симонова
Опубликовано: 9 ноября 2025 21:09
В прошлом году стало известно, что у актёра диагностировали гипертоническую болезнь, затронувшую сердце.

На 69-м году жизни скончался один из ведущих артистов Театра имени Евгения Вахтангова, отмеченный званием народного артиста России. О кончине актёра рассказали его коллеги. Причины смерти пока не разглашаются, как и детали предстоящей церемонии прощания.

В начале 2024 года стало известно, что заслуженный актёр боролся с гипертонией и болями в сердце, но, несмотря на болезни, продолжал работать на сцене и делиться опытом с молодыми артистами. Он не отказывался от творческой деятельности и участвовал в различных проектах. Об этом сообщали его знакомые и представители театра.

Осенью нынешнего года актёру вручили орден Почёта, которым его наградил президент Владимир Путин за вклад в отечественную культуру и долгие годы активной деятельности. Так была подчеркнута значимость его роли в искусстве России. Артист пользовался уважением среди коллег и зрителей, всегда отличался высоким профессионализмом.

Автор:
Юлия Аликова
