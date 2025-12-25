Городовой / Полезное / Мужчину не выпустили из Эстонии в Россию из-за слишком стильного вида: это не фейк
Мужчину не выпустили из Эстонии в Россию из-за слишком стильного вида: это не фейк

Опубликовано: 25 декабря 2025 21:57
таможня
Мужчину не выпустили из Эстонии в Россию из-за слишком стильного вида: это не фейк
Фото: Городовой.ру

Таможенники сочтут вас за обманщика.

На пункте в Нарве мужчину с двумя паспортами развернули обратно в Эстонию. Причина? В багажнике нашли новые кроссовки Brunello Cucinelli за тысячу евро. Таможня сочла их «предметом роскоши», запрещённым к ввозу в РФ по санкциям ЕС. Попытки объяснить, что обувь — подарок, не сработали.

Это не курьёз, а следствие новых жёстких правил, действующих в Эстонии с конца апреля 2025-го. Теперь за провоз санкционных товаров на сумму до 10 000 евро могут оштрафовать на месте на 2400 евро или, как в этом случае, просто не пропустить.

Решение, что считать «роскошью» для личного пользования, а что — товаром, остаётся на усмотрение инспектора.

Инцидент произошёл на фоне общей напряжённости на границе. Всего за день до этого российские пограничники пересекли границу, а очереди в дни пика достигали 12 часов. Путешественник намерен обжаловать решение, но его случай — чёткий сигнал: собираясь в поездку, стоит десять раз подумать о содержимом багажника.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
