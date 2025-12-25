Городовой / Город / Первые катера по ледяной Неве: где в Петербурге открылся зимний причал для смелых путешественников
Опубликовано: 25 декабря 2025 22:00
Global Look Press / Serguei Fomine / Russian Look

В Санкт-Петербурге у Петропавловской крепости начал работу зимний причал для прогулочных судов.

В Санкт-Петербурге запущен первый зимний причал на Мытинской набережной. Уже сейчас здесь работает судно, рассчитанное на движение во льдах и выполняющее экскурсионные рейсы, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

На этом транспорте организуются праздничные прогулки вдоль исторических берегов Невы.

Данный причал оснащён всем необходимым для удобства посетителей. Здесь установлены трап с перилами для посадки людей с ограниченными возможностями, камеры видеонаблюдения и зарядная станция, предназначенная для работы электрических катеров.

Все предусмотренные меры направлены на повышение уровня безопасности и комфорта для туристов.

Новые маршруты эколайнеров уже официально зарегистрированы. Желающим доступны поездки как в светлое время суток, так и в вечерние часы, чтобы увидеть зимний Петербург с воды.

Ранее появлялись сообщения, что в городе планируют создать дополнительный причал для следующего туристического сезона.

Подобные проекты направлены на развитие водного туризма в Петербурге. Городские власти рассчитывают, что новые маршруты заинтересуют как жителей, так и гостей культурной столицы.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
