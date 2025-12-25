Первые катера по ледяной Неве: где в Петербурге открылся зимний причал для смелых путешественников

В Санкт-Петербурге запущен первый зимний причал на Мытинской набережной. Уже сейчас здесь работает судно, рассчитанное на движение во льдах и выполняющее экскурсионные рейсы, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.
На этом транспорте организуются праздничные прогулки вдоль исторических берегов Невы.
Данный причал оснащён всем необходимым для удобства посетителей. Здесь установлены трап с перилами для посадки людей с ограниченными возможностями, камеры видеонаблюдения и зарядная станция, предназначенная для работы электрических катеров.
Все предусмотренные меры направлены на повышение уровня безопасности и комфорта для туристов.
Новые маршруты эколайнеров уже официально зарегистрированы. Желающим доступны поездки как в светлое время суток, так и в вечерние часы, чтобы увидеть зимний Петербург с воды.
Ранее появлялись сообщения, что в городе планируют создать дополнительный причал для следующего туристического сезона.
Подобные проекты направлены на развитие водного туризма в Петербурге. Городские власти рассчитывают, что новые маршруты заинтересуют как жителей, так и гостей культурной столицы.
