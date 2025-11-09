У памятника Довлатову наклонитесь — под столом прячется важный персонаж

Многие проходят мимо, не догадываясь, что рядом с бронзовым Довлатовым есть ещё один герой.

На Рубинштейна, где воздух пропитан кофе, разговорами и литературой, стоит человек с чемоданом. Это Сергей Довлатов — писатель, которого Петербург долго не решался поставить себе на пьедестал. Теперь он всё-таки здесь, у дома № 23, где Довлатов жил до эмиграции.

Памятник открыли в сентябре 2016 года, к 75-летию писателя. Скульптор Вячеслав Бухаев сделал композицию «как в жизни»: уличный столик, печатная машинка, стул. Кажется, автор только что вышел перекурить и вот-вот вернётся к тексту.

Но если присмотреться внимательнее — или даже заглянуть под столешницу, — можно заметить ещё одного персонажа. Там, в бронзе, затаилась собака Глаша — фокстерьер, который был рядом с Довлатовым почти всю его жизнь.

Глаша, эмигрантка и героиня

Глаша упоминается в нескольких его рассказах. Она жила с писателем в Ленинграде, потом поехала вместе с семьёй сначала в Вену, потом в Нью-Йорк. Глаша пережила смену квартир и стран, дожив до глубокой старости, и стала почти литературным персонажем — как ещё одна грань автора: ироничная, упрямая, верная.

"Каждым годом она становилась всё больше похожа на человека", — писал Довлатов о Глаше в книге "Наши".

Два памятника для одной собаки

Когда на Рубинштейна устанавливали скульптуру писателя, Бухаев решил добавить рядом Глашу — будто она снова ждёт хозяина. Маленькая собака с приподнятой лапой стала любимицей жителей и гостей города.

Но на этом история не закончилась.

В 2021 году Глаше поставили отдельный памятник — стальной силуэт, повторяющий позу "бронзовой Глаши". Его установили в сквере на Загородном проспекте.

Теперь у Петербурга два памятника Довлатову: один — писателю, другой — его собаке. И оба — о верности, иронии и любви, которой не страшны ни эмиграция, ни годы.