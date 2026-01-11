Пушкин решился на кое-что неприличное, а в Летнем саду показали уникальную трещину: события 11 января в истории СПб

Три грани одного дня в истории столицы.

История Санкт-Петербурга изобилует датами, отмеченными событиями, которые на первый взгляд кажутся разрозненными — от придворных интриг до технологических прорывов.

11 января — один из таких дней, когда в городе пересеклись судьбы великих людей и произошли важные изменения в его облике и общественной жизни.

1834: Пушкин в фалдах

11 января 1834 года Николай I наградил Александра Пушкина чином камер-юнкера — для юных придворных, а поэту стукнуло 34. Назначение шокировало свет.

Пушкин сам иронизировал:

«Сделав меня камер-юнкером, государь думал о моем чине, а не о моих летах — верно не думал уж меня кольнуть. […] Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам)».

Мундир с короткими фалдами стал вечным анекдотом поэта.

1884: Электрический дебют Невского

В 16:00 11 января 1884 года Невский проспект от Морской до Аничкова моста озарился 32 электрическими фонарями — ток шел с баржи у Зеленого моста на Мойке.

Предыстория — гений Павла Яблочкова: в 1879 году его лампы осветили мост Александра II (сегодня Литейный), первенец мира среди постоянных мостов с электрикой. Город вошел в эру света.

1920: Революция в Зимнем

11 января 1920 года Петросовет открыл Музей революции во Дворце Искусств — Зимнем дворце.

Григорий Зиновьев и нарком Анатолий Луначарский запустили экспозицию с миссией: сделать его «центральным музеем, могущим полностью и всесторонне осветить ход и развитие революционных движений в мировом масштабе».

До 1946 года музей жил здесь, в 1957-м — перебрался в особняк Кшесинской.

2008: Предвестие раскола

11 января 2008 года в Летнем саду глазам гостей предстала трещина на порфировой вазе — даре шведского короля Карла XIV Николаю I в 1839 году.

Гранит из Эльфдаленской мануфактуры красовался меж прудом и южной оградой. День спустя, 12 января, ваза разломилась пополам — вода в трещине, замерзнув, доконала древний камень.

