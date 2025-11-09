Городовой / Общество / Не мазь, не парфюм: чем на самом деле турки ежедневно натирают руки
Не мазь, не парфюм: чем на самом деле турки ежедневно натирают руки

Опубликовано: 9 ноября 2025 20:30
руки
Фото: Городовой.ру

Странный и резкий запах вызывает удивление у девушек.

У турок есть привычка, которая кажется туристам странной, но для местных она — часть повседневной вежливости. Речь о лимонном одеколоне. Им не душатся — им протирают руки. Причём делают это не время от времени, а по несколько раз на день, особенно перед рукопожатием.

Что это означает для турков

Лимонный одеколон подают гостю сразу при входе в дом: хозяин буквально протягивает флакон и ждёт, пока человек освежит ладони. Этот жест — знак уважения, гостеприимства и заботы, такой же обязательный, как чай, который подают следом.

Откуда пошла традиция

Обычай уходит корнями в османские времена, когда лимонная отдушка считалась универсальным средством от усталости и духоты. Во времена Сулеймана его использовали как лёгкий антисептик — и привычка прочно закрепилась в быту.

В последние годы ритуал получил вторую жизнь: во время пандемии турки снова стали активно пользоваться одеколоном как средством для дезинфекции, и традиция окончательно вернулась в ежедневный обиход.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
