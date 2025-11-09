Живот раздувается, пищеварение ухудшается: с какими продуктами сочетать грибы — строгое табу

«Городовой» уточнил у Дарьи Русаковой, к.м.н., врача-диетолога, какие продукты нельзя комбинировать с грибами и почему некоторые привычные сочетания вызывают дискомфорт.
По словам специалиста, грибы сами по себе — тяжёлый продукт: хитин в их клеточной стенке плохо усваивается и мешает перевариванию других компонентов пищи. Поэтому их не рекомендуется сочетать со сложно перевариваемыми продуктами, в первую очередь бобовыми — вместе они создают избыточную нагрузку на ЖКТ.
Есть и менее очевидные сочетания:
- Грибы + картофель. Популярная пара, но крахмал в сочетании с хитином у части людей вызывает тяжесть и вздутие.
- Грибы + рыба (например, в роллах). Может провоцировать газообразование.
- Грибы + сыр (как в пицце). Избыток пуринов и жирности затрудняет переваривание.
- Грибы + крепкий алкоголь. Алкоголь замедляет расщепление грибных токсинов, что повышает риск отравления.
- Грибы + молоко. Специалист считает сочетание нежелательным: это дополнительная нагрузка на пищеварение.
Есть и удачные комбинации. Русакова считает наиболее подходящими:
- грибы с луком и чесноком
- грибы со сливками или сметаной — жиры помогают усвоению жирорастворимых витаминов
- грибы со свежей зеленью — хлорофилл помогает выводить соли тяжёлых металлов
Чтобы снизить риски, диетолог рекомендует отдавать предпочтение шампиньонам и вешенкам — они легче усваиваются. Перед жаркой грибы лучше отваривать 10–15 минут и не есть их за 4–6 часов до сна.