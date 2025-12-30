Одни расходы: почему стоимость содержания авто важнее, чем его покупка

Почему стоимость владения авто в России не поддается подсчету?

Прогнозы для автомобилистов — это всегда хождение по минному полю. Утильсбор, грядущее подорожание штрафстоянок и эвакуаторов, а также расширение сетей платных парковок — всё это формирует ежегодные расходы владельца машины.

Однако дать точную цифру примерного содержания автомобиля в год невозможно, поскольку этот показатель носит глубоко региональный характер.

Автоэксперт Дмитрий Попов признается порталу «Городовой», что точный ответ на этот вопрос — задача с несколькими неизвестными.

“Если бы я знал ответ на вопрос, я бы, наверное, ездил бы на позолоченном Bentley, потому что в каждом регионе это разное”.

Региональный характер расходов: от Пскова до Петербурга

Многие финансовые аспекты владения автомобилем регулируются на местах, что и создает столь значительный разброс в сметах.

“Штраф, стоянки, эвакуатор — это вообще инфляционно-экономическая история регионального характера”, — объясняет эксперт.

То же самое касается и платных парковок, которые активно внедряются в крупных городах.

Различия в уровне благосостояния и местной экономике напрямую влияют на карман автовладельца.

“В регионе, в каком-нибудь маленьком городке Пскове или Туле и владение автомобилем, например, в Санкт-Петербурге совершенно различное”.

При этом эксперт отмечает, что это расхождение в расходах логично “отображается и в достатке”.

Диссонанс в наказаниях: штрафы как пример

Даже в вопросах наказаний за нарушения нет единообразия. Различия в штрафах ярко иллюстрируют отсутствие федерального стандарта.

“Например, штраф за нарушение правил остановки стоянки у нас для Санкт-Петербурга 4 500, а для регионов это будет 2 250”.

Это наглядно показывает, что “тут нет однообразия в подходах”. Тем не менее, неизбежный рост расходов — это “очевидный тренд экономического характера”.

Цена владения против цены покупки

Дмитрий Попов настоятельно призывает автомобилистов сместить фокус внимания с момента покупки транспортного средства на его долгосрочное содержание.

“Сам вопрос стоимости владения автомобилем гораздо важнее, чем стоимость купить”.

Купить машину, по мнению эксперта, уже не является сложной задачей, однако мало кто задумывается о сопутствующих расходах.

Показателен финансовый эквивалент содержания:

“Практически вторая кредитная линия должна быть по стоимости владения приблизительно”.

Новый автомобиль может требовать меньше вложений в ремонты, но он компенсирует это в других статьях расходов, связанных с обслуживанием. В итоге, “стоимость владения гораздо важнее, чем стоимость самого автомобиля”.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.