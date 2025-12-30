Великий Устюг, Карелия или Шерегеш: где петербуржцам встретить новый 2026-й год

Россия для новогоднего отдыха — это не только шампанское под бой курантов и телевизор с «Иронией судьбы». Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь в разговоре с «Городовым» перечислила направления, которые реально цепляют петербуржцев.

И главное — это не банальный «уехал в Турцию, потому что тепло», а свои, российские истории, где Новый год чувствуется по-настоящему.

Первое, что приходит в голову, — Великий Устюг. Туда едут не только семьи с детьми, но и взрослые, которые хотят исполнить собственную детскую мечту. Увидеть, как устроена резиденция Деда Мороза, — это не картинка из рекламы, а настоящее зимнее приключение.

Кострома — ещё один символический маршрут. Там живёт Снегурочка, и визит к ней — не просто фольклор, а настоящее погружение в русскую сказку.

Если нужен кадр для открытки — Карелия. Уютные домики в снегу, фотографии, которые потом будут греть душу, и настоящая тишина. Калининград в это время тоже превращается в рождественскую декорацию: старинная архитектура плюс зимние огни дают эффект европейской сказки, но без выезда за границу.

Для тех, кто ищет северного драйва — Мурманск. Январь здесь суров, но это и есть главная красота: сияние, мороз, другой ритм жизни. Ну а если хочется активного отдыха, Ансталь называет Красную Поляну, Алтай или Шерегеш — там всё готово для лыж и сноубордов.

И наконец, вариант без лишних заморочек — остаться в Санкт-Петербурге. Даже если вы и так здесь живёте, пара дней в праздничном городе превращаются в отдельный отпуск.

Россия действительно большая, и новогодние маршруты — на любой вкус. От классики с Дедом Морозом до экстремального сноуборда в горах. Главное — выбрать, где именно вы хотите встретить январь: в сказке, в снегу или в движении.