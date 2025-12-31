Почему квашеная капуста лучше сауны: неожиданные секреты спасения от похмелья

Специалисты сообщили, что популярные средства для восстановления после употребления алкоголя на праздниках, как правило, неэффективны.

В разгар праздничного сезона многие сталкиваются с неприятными последствиями застолий — утренними недомоганиями из-за похмелья.

Существуют различные способы облегчить это состояние: кто-то советует вновь принять спиртное, кто-то — плотно подкрепиться, другие предлагают выпить кофе или заняться физическими упражнениями.

Однако врачи предупреждают, что большинство подобных советов не имеют под собой научной основы.

Доктор Хиллари Лин из Нью-Йорка подчёркивает: печень гработает не по принципу губки.

По мнению специалистов Национальных институтов здравоохранения США, все проявления похмелья связаны с тем, что в организме скапливаются токсичные продукты распада алкоголя. Быстро облегчить это состояние невозможно.

Доктор Лин категорична:

«Никакими биохаками от похмелья не избавиться, если оно уже началось»

По её словам, полагаться на народные методы поздно, когда симптомы уже проявились, сообщает 78.ru.

Один из популярных способов борьбы с недомоганием — выпить алкоголь утром, чтобы облегчить самочувствие. Такой подход только усиливает нагрузку на печень и отсрочивает неизбежный дискомфорт.

Алекса Райан, специализирующаяся на клинической диетологии, отмечает, что новый приём спиртного не избавляет от отравления, обезвоживания и воспалительных процессов.

Не менее распространено мнение, что жирная пища на завтрак может ускорить выведение алкоголя из организма. В действительности, сытная еда лишь затрудняет работу желудка, который и так уже раздражён алкоголем. Доктор Лин обращает внимание:

«К моменту пробуждения алкоголь давно покинул желудок. Впитывать уже нечего».

Есть смысл употреблять жирные блюда только до или во время самого застолья, чтобы замедлить поступление алкоголя в кровь.

Утром же специалисты рекомендуют отдавать предпочтение лёгкой пище. Это снизит нагрузку на пищеварительную систему.

Ещё один миф связан с крепким кофе или водой с лимоном, якобы способными вывести токсические вещества. На деле эти напитки не ускоряют очищение организма. Алекса Райан отмечает:

«Когда вы просыпаетесь с похмельем, алкоголь уже нарушил ваш сон, раздразнил слизистую желудка, дестабилизировал уровень сахара в крови и превратился в ацетальдегид — ядовитое вещество, которое и вызывает основные симптомы похмелья».

Использование кофе приводит к ещё большему обезвоживанию и может усилить головную боль. Иэн Андерсон предупреждает:

«Это усиливает головную боль, приводит к ещё большему обезвоживанию, тревожности и нервозности».

Специалисты считают, что для восстановления баланса жидкости лучше пить обычную воду.

Особую популярность приобрели пластыри и биодобавки, обещающие быстрое облегчение симптомов. Большинство из них начинают действовать слишком поздно, когда печень уже активно перерабатывает спиртное.

Однако доктор Лин отмечает, что некоторые новые пробиотики действительно способны разлагать вредное вещество ацетальдегид ещё в кишечнике, а перед сном она советует пить электролитные растворы для скорейшего восстановления водно-солевого баланса.

Распространено убеждение, что интенсивная тренировка либо посещение сауны поможет организму быстрее справиться с последствиями застолья.

На самом деле физические упражнения только усугубляют обезвоживание и способствуют дополнительному стрессу.

Врачи солидарны в том, что единого средства, способного мгновенно избавить человека от симптомов похмелья, не существует. Основным способом профилактики остаётся умеренность в употреблении алкоголя.

Если момент уже упущен, необходимы ваше терпение и время, пока печень завершит обработку токсинов. Облегчить неприятные ощущения помогут покой, поступление жидкости с электролитами и легкая пища небольшими порциями.