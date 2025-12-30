Рынок труда 2026: где скрываются миллионные зарплаты и взрывной спрос

Как избежать исчезновения профессии и попасть в топ-зарплат?

Прогнозы на 2026 год уже не являются футуристическими умозаключениями — они формируются на основе стремительных технологических и экономических трендов, происходящих здесь и сейчас.

HR-консультант Зулия Лоикова отмечает в беседе с «Городовой», что ключевым моментом является не исчезновение профессий, а их радикальная трансформация.

“Важно понимать, что речь идёт не о полном исчезновении профессии, а об их трансформации, снижении спроса или, наоборот, взрывном росте”.

Эксперт представила структурированный взгляд на наиболее востребованные направления, обещая высокие доходы специалистам среднего и высшего звена.

IT-сфера: доминирование данных и интеллекта

Наиболее востребованные и высокооплачиваемые позиции будут сосредоточены в секторах, связанных с цифровизацией, безопасностью данных и развитием “зеленой экономики”.

Сфера IT и Data Science демонстрирует “взрывной рост”. Особый спрос предъявляется к специалистам по искусственному интеллекту и машинному обучению.

“Это специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению, AI, ML-инженеры, инженеры технологической революции, то есть это разработка, обучение, внедрение моделей”.

Уровень оплаты здесь впечатляет:

“Зарплатой от минимально, там идет от 150 до миллиона рублей плюс”.

Следом идут инженеры данных — Data-инженеры, чья задача заключается в создании надежных инфраструктур для работы с массивами информации.

“Инженеры данных создают инфраструктуры для сбора, хранения, обработки больших данных. Без них не работают у нас аналитики”.

Их доход колеблется “от 140 до 450 тысяч рублей”.

Не менее критична область кибербезопасности, особенно в свете усложнения угроз.

“Специалисты по кибербезопасности в защите от растущего числа атак, включая те, что используют, кстати говоря, искусственный интеллект, востребованы практически во всех отраслях”.

При этом, диапазон зарплат для начального уровня впечатляет:

“Зарплаты у нас идут начального уровня от 170 до…700 тысяч рублей”.

Автоматизация и облачные решения

Инженеры, работающие с облачными технологиями и автоматизацией, также сохраняют высокий спрос.

“Разработчики в области DevOps Cloud Engineering, инженеры по облачным системам, это Яндекс Клауд, ВК Клауд Солюшн, Азур, AVS, автоматизация процессов”.

В этой сфере специалисты могут рассчитывать на доход “от 150 до 500 тысяч рублей”.

Отдельно стоит отметить рост популярности low-code и no-code платформ. Это позволяет ускорить разработку приложений, что крайне необходимо бизнесу.

“Специалисты по низкокодовым платформам… от 90 до 250 тысяч рублей”.

Экология и биоинженерия — тренды будущего

Спрос смещается и в сторону устойчивого развития. Специалисты по “зеленой экономике” — ESG-менеджеры — помогают компаниям снижать углеводородный след и привлекать “зеленое финансирование”.

Их доход оценивается “от 100 тысяч до 300 тысяч рублей”. Инженеры в области возобновляемой энергетики — проектировщики солнечных и ветровых электростанций — получают “от 90 до 250 тысяч рублей”.

В секторе здравоохранения и биотехнологий прогнозируется “100%” востребованность. Генетические консультанты и специалисты по биоинформатике, работающие с геномными данными и персональной медициной, будут на пике спроса.

Сюда же относятся разработчики медицинского ПО и специалисты по анализу медобразов с помощью ИИ (“компьютерное зрение”) с зарплатами “от 100 до 350 тысяч рублей”.

Управление изменениями и технологический суверенитет

Спрос на производственную инженерию и ВПК также высок, обусловленный необходимостью “технологического суверенитета и импортозамещением”. Инженеры по робототехнике и автоматизации могут рассчитывать на “120-350 тысяч рублей”.

В этой сфере зарплаты начинаются “от 100 тысяч рублей”, что указывает на высокую потребность в квалифицированных кадрах.

На стыке бизнеса и технологий доминируют менеджеры. Продуктовые менеджеры и продакт-оунеры, управляющие созданием востребованного продукта, могут зарабатывать “150-500 тысяч рублей”.

Отдельно выделяется “трендовая профессия этого года, 2026” — специалисты по изменению управления. Они помогают сотрудникам и компаниям адаптироваться к постоянным трансформациям, получая “от 120 до 400 тысяч рублей”.

Таблица востребованных профессий и зарплат на 2026 год

Сектор Профессия/Направление Зарплатный диапазон (руб./мес.) IT и Data Science Специалисты по ИИ, ML-инженеры (разработка, обучение, внедрение моделей) 150 000 — 1 000 000+ IT и Data Science Data-инженеры (инфраструктуры для больших данных) 140 000 — 450 000 Кибербезопасность Специалисты по защите от атак (вкл. ИИ-угрозы) 170 000 — 700 000 (начальный уровень) Автоматизация и облака DevOps, Cloud Engineering (Яндекс Клауд, VK Cloud, Azure, AWS) 150 000 — 500 000 Автоматизация и облака Специалисты по low-code/no-code платформам 90 000 — 250 000 Экология ESG-менеджеры ("зеленая" экономика, снижение углеродного следа) 100 000 — 300 000 Экология Инженеры возобновляемой энергетики (солнечные/ветровые станции) 90 000 — 250 000 Здравоохранение и биотех Генетические консультанты, биоинформатики, разработчики медПО, анализ медобразов ИИ 100 000 — 350 000 Производство и ВПК Инженеры по робототехнике и автоматизации (импортозамещение) 120 000 — 350 000 Управление Продуктовые менеджеры, продакт-оунеры 150 000 — 500 000 Управление Специалисты по изменению управления (адаптация к трансформациям) 120 000 — 400 000

