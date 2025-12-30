Автомобильный барометр Петербурга: чего ждать от цен на парковку

Эксперт раскрыл, что гарантированно подорожает для автовладельцев.

Предстоящий год несет автомобилистам Санкт-Петербурга целый ряд финансовых корректировок — от изменений, связанных с утильсбором, до потенциального удорожания услуг эвакуации и платных парковок.

Автоэксперт Дмитрий Попов делится с порталом «Городовой» своим видением того, как эти изменения отразятся на бюджете среднестатистического автовладельца в Северной столице.

Парковка: не просто рост, а тонкая настройка тарифа

Одним из наиболее динамичных элементов расходов станут парковочные зоны. По мнению эксперта, в предстоящем году “скорее всего, будут обновлены тарифы на пользование платной парковкой”.

Однако, здесь кроется важный нюанс: ожидаемое изменение — это не обязательно прямое увеличение стоимости.

После введения системы дифференцированной оплаты, когда цена зависит от уровня спроса в конкретной зоне, ожидается “какое-то подредактирование, корректирование с учетом того, как изменится спрос”.

Это означает, что тарификация будет меняться, и “где-то она вырастет, где-то она уйдет”. Такой подход требует от водителей большей осведомленности о зонах:

“Поэтому если говорить о покупке автомобиля, то, наверное, правильно спрогнозировать, куда вы собираетесь ездить, не будет ли там платной парковки”.

Гарантированный рост: эвакуаторы и штрафстоянки

Что касается других платежей, связанных с нарушениями правил дорожного движения, ситуация выглядит более однозначной.

“Что касается штраф стоянок и эвакуаторов, то это на самом деле регулируемая тоже тарификационная история”.

Стоимость услуги эвакуации за нарушение ПДД определяется специальным комитетом по тарифам, и здесь прогнозы эксперта более пессимистичны.

“Эвакуатор за нарушение правил дорожного движения… скорее всего будет расти”.

Дмитрий Попов уверен, что этот рост затронет и Петербург. Хотя точную цифру назвать невозможно, эксперт дает твердую оценку:

“Но 10-15% это гарантированный рост эвакуаторов и штрафных стоянок точно”.

Утильсбор: ситуация под контролем

Относительно утильсбора эксперт настроен менее тревожно, отмечая ясность в этом вопросе.

“Все остальное по поводу с утильсбором ситуация понятная”.

Предполагается, что основные изменения в этой сфере уже учтены или находятся в фазе, где дальнейший резкий скачок маловероятен, в отличие от тарифов, зависящих от местного спроса и регулирующих органов.

Владельцам же автомобилей следует быть готовыми к тому, что содержание машины в мегаполисе, даже без учета утильсбора, будет ежегодно требовать дополнительного финансового резерва на покрытие растущих операционных расходов.

