Чем заменить оливье и лежание на диване: советы тренера, чтобы начать год в отличной форме

Избыточный вес может быть связан с перееданием, нарушением распорядка дня и низкой физической активностью.

Во время новогодних праздников многие сталкиваются с неожиданным увеличением веса. Фитнес-тренер Милена Гатауллина, представляющая сервис WowFit, считает, что это довольно частая ситуация и не повод для паники, сообщает Life.ru.

По ее мнению, большинство изменений массы тела в этот период связано с тем, что рацион становится более калорийным, а физическая активность снижается.

Эксперт отмечает, что лишние килограммы чаще всего появляются из-за переедания за праздничным столом и обилия сытных блюд, особенно салатов с майонезом, которые традиционно едят вместе с хлебом. Существенную роль играет и то, что в праздничные дни люди склонны увеличивать размер порций и отходить от привычного режима питания.

Остатки праздничных приготовлений часто употребляются ещё несколько дней, тем самым поддерживая высокую калорийность рациона.

Милена Гатауллина поясняет:

"После праздников многие замечают прибавку в весе, и в этом нет ничего необычного: питание становится более калорийным, снижается активность, но чаще всего это небольшие и временные изменения, а не устойчивый набор жира",

— подчеркивает она.

Чаще всего, по словам специалиста, после Нового года масса тела увеличивается всего на 1–2 килограмма.

Заметная часть этого прироста объясняется задержкой жидкости из-за частых застолий и малоподвижного отдыха. Как правило, после возвращения к обычному рациону и привычным физическим нагрузкам, вес довольно быстро снижается и приходит в норму в течение месяца.

Рекомендации тренера для тех, кто хочет избежать нежелательного набора веса, сводятся к простым принципам: не готовить блюда «про запас», следить за объемом порций и стараться не переедать.

Гатауллина советует снижать калорийность, используя вместо майонеза натуральный йогурт или иные легкие заправки, а основу рациона составлять из свежих овощей, рыбы, морепродуктов и мяса.

Особое внимание она предлагает уделить овощам и зелени, которые можно употреблять практически без ограничений, благодаря высокой насыщаемости и низкой калорийности.

При этом специалист предупреждает, что такие традиционные блюда, как оливье и сельдь под шубой, представляют главную опасность из-за жирных соусов. Основной риск — не в используемых продуктах, а в излишке майонеза.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».