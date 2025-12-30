10 способов лишить себя Нового года в Петербурге — проверено тысячами разочарованных туристов

И не нойте потом, что вас не предупреждали.

Встретить праздник в «самом красивом городе России» — мечта. А потом начинается реальность: толпы, давка, очереди, холод и полное ощущение, что тебя обманули. Вот короткая, злая и честная инструкция, как гарантированно испортить себе новогоднюю ночь в Петербурге.

Невский превращается в трясину из пьяных толп, где тебя несут, как щепку, а несли — не спрашивают. Сфотографировать что-то без чьей-то затылочной доли в кадре невозможно.

Дворцовая — абсолютный ад. Очереди на досмотр, драки, мусор, ветер, который бьёт в лицо, сцены не видно, салют тоже. Уйдёте злые, замёрзшие и без единой нормальной фотки.

Новая Голландия — просто «очереди: издание deluxe». Каток забит в ноль, людей больше, чем воздуха. Пять минут катания, сорок минут ожидания.

Никольские ряды — то же самое, только аттракционы ещё и платные. Полчаса на горку, минута удовольствия.

Эрмитаж — самое жестокое испытание. Толпа, духота, гардероб, который ломается после ста человек, люди стоят по часу-полтора. Красота залов теряется за паникой и давкой.

Лжемузеи на каждом углу — фотобудки под видом «уникального опыта». 500 рублей за три минуты и гигантское чувство лохотрона.

Световые шоу — реклама, мороз и лампочки, которые обещают «магическое путешествие», а в итоге дают унылое пятиминутное мигание.

Экскурсии по крышам зимой — билет в травмпункт. Скользко, холодно, ветер сбивает, безопасность на уровне «авось пронесёт».

«Щелкунчик» в Мариинке за 15–25 тысяч — лишённый смысла ритуал. Такая же постановка есть и в другие дни, только в несколько раз дешевле.

Антрепризы — спектакли, которые играют на автомате. Актёры торопятся уйти домой, сюжета нет, шутки устарели. Выходишь с ощущением испанского стыда.

Если хочется нормального праздника — просто не ходите туда, куда идут все. Это Петербург, а не квест на выживание.