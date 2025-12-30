Софт-скиллы против ИИ: где искать ключ к выживанию на рынке труда

Рынок труда вступает в период стремительных изменений, где технологический прогресс переписывает правила игры. К 2026 году профессии не исчезнут как таковые, но их функционал претерпит значительную трансформацию.

HR-консультант Зулия Лоикова представляет порталу «Городовой» видение будущего, где успех зависит от адаптивности и владения цифровыми инструментами.

Зулия Лоикова HR-консультант “Профессии не исчезнут, но изменятся под влиянием технологий. Успех будет зависеть от способности работать с новыми инструментами”.

Секторы роста: от медицины до строительства

Наиболее защищенными и высокооплачиваемыми станут те специалисты, которые работают на стыке технологий и критически важных отраслей.

Медицинский персонал, обладающий навыками работы с цифровыми системами, будет пользоваться высоким спросом.

“Зарплаты здесь сильно варьируются от 60 до 360 тысяч рублей узких специалистов в частной практике”.

Активно будут расти и сферы, связанные с инфраструктурой и цифровизацией. В строительстве востребованы будут инженеры, архитекторы и прорабы, владеющие BIM-технологиями. Их доход может колебаться “от 80 тысяч рублей, до 260 тысяч рублей”.

Также высок спрос на педагогов, работающих в STEM-формате и онлайн-обучении: зарплаты здесь идут “от 70 тысяч до 200 тысяч рублей, сильно зависит от сектора”.

В финансовой и юридической сферах ценится не рутина, а сложное нестандартное мышление.

“Юристы-бухгалтера, работающие со сложными нестандартными задачами, например, налоговое планирование. Спровождение MNA, судебные споры”.

Рутинные операции, напротив, уходят в автоматизированные сервисы. Зарплаты для экспертов в этой области могут достигать “от 90 до 500 тысяч рублей”.

Зоны риска: автоматизация вытесняет рутину

Ряд профессий столкнется с сокращением рабочих мест и стагнацией доходов из-за агрессивной автоматизации и аутсорсинга. Под ударом окажутся позиции, связанные с простым вводом и обработкой данных.

“Профессия с падающим спросом, низкая средняя зарплата, высокий риск автоматизации”.

К ним относятся:

Рядовые делопроизводители и архивариусы — ожидаемый диапазон оплаты “от 30 до 55 тысяч рублей”.

Операционисты в банках, кассиры в супермаркетах и секретари, чьи “рутина административной должности” легко замещается системами. Зарплата здесь варьируется “от 30 тысяч рублей, до 60 тысяч”.

Диспетчеры и операторы в логистике, которых заменят “автоматические системы планирования, трекинга” (оплата от 40 до 80 тысяч рублей).

Рядовые бухгалтера-юристы, выполняющие шаблонные операции, такие как начисление зарплаты или подготовка типовых договоров, с зарплатой “50 тысяч рублей, 90 тысяч рублей”.

Переводчики, занимающиеся простыми техническими текстами, будут вытеснены нейросетями. “Останутся эксперты по таким сложным художественным или узкоспециализированным текстам” с оплатой “от 70 до 150 тысяч рублей”.

Ключи к успеху: цифровая грамотность и гибкие навыки

Для специалиста, стремящегося сохранить свою ценность на рынке к 2026 году, необходим комплексный подход к развитию.

“Цифровая грамотность — это просто база. Без нее никуда, без понимания основ данных автоматизации диджитал инструментов очень сложно будет в любой сфере”.

Второе направление — развитие так называемых “софт-скиллов”. Эти компетенции ИИ пока воспроизвести не в состоянии:

“Критически важны, потому что креативность, критическое мышление, эмоциональный интеллект, комплексное решение проблем — это то, что искусственный интеллект пока не может воспроизвести в полной мере”.

Консультант подчеркивает важность сочетания глубокой экспертизы и широкого кругозора — “модель глубокого знания в одной области, то есть вертикальной, это специалист, у которого широкий кругозор, способность работать на стыке дисциплин”.

И, конечно, непрерывное обучение:

“Рынок меняется быстро, нужно быть готовым регулярно обновлять навыки, проходить курсы, осваивать инструменты”.

В заключение, наиболее защищенными будут те, кто стоит у руля технологических изменений, или те, кто оперирует в приоритетных для государства отраслях — IT, медицине, образовании.

“Ваша ценность будет определяться тем, насколько вы дополняете возможности искусственного интеллекта, а не конкурируете с ним в каких-то рутинных операциях”.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.