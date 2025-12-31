Великие и скандальные: галерея звёзд, которых забрал 2025-й

2025 год оказался особенно богат на печальные прощания — мир лишился целого ряда выдающихся деятелей.

Бесконечный поток новостей часто омрачается известиями о кончине тех, кто формировал культурный ландшафт целых поколений.

Эти люди, не знакомые лично, тем не менее, становились голосом эпохи, любимыми героями экранов или создателями произведений, оставивших неизгладимый след.

Мастера сцены и их последние роли

С тяжестью вспоминают Евгению Добровольскую, Народную артистку РФ, чье многогранное обаяние покоряло зрителей как на театральной сцене, так и в кинематографе. Ее послужной список включает работы, ставшие знаковыми.

“Среди последних ее работ — роли в фильмах «Время года зима», «Актрисы», «Хуже всего» и сериале «Монастырь»”.

Борьба артистки с онкологией была долгой и мужественной:

“Онкологию ей поставили в конце 2023 года, когда экстренно госпитализировали. Но на тот момент у Добровольской уже были метастазы в головном мозге”.

В начале года, в феврале, страна прощалась с Олегом Стриженовым — иконой романтического советского кино. Его путь к известности начался с роли в «Оводе».

“Еще студентом Стриженов снялся в эпизодической роли в комедии Владимира Петрова «Спортивная честь» (1951), но его имя не указали в титрах”.

Актер скончался 9 февраля в возрасте 95 лет, пережив инсульт.

Март принес весть о кончине Ларисы Голубкиной, чья кинокарьера стартовала с легендарной комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962).

Народная артистка, чье портфолио насчитывает более двух десятков картин, ушла после продолжительной борьбы с болезнью:

“долго боролась с раком крови третьей стадии”.

Ей было 85 лет.

В декабре мир узнал о преждевременном уходе Веры Алентовой, запечатлевшей себя в образе Катерины Тихомировой.

Ее смерть была стремительной: “Артистку госпитализировали в состоянии клинической смерти” после того, как ей стало плохо на похоронах коллеги. Актрисе было 83 года.

Иконы андеграунда и титаны монументального искусства

Апрель запомнился трагической потерей Паши Техника (Павла Ивлева) — персонажа андеграунда и интернет-феномена. Он сделал свою жизнь публичным перформансом, открыто говоря о пагубных пристрастиях.

“Рэпер два раза сидел в тюрьме за наркотики и вождение автомобиля в нетрезвом виде”.

Артист прекратил свое существование в госпитале Таиланда, не дожив до 41 года.

В апреле также ушел Зураб Церетели — титан скульптуры, художник и глава Российской академии художеств. Его работы, монументальные и масштабные, узнаваемы по всему миру.

“Произведения Зураба Церетели поражают воображение”, — таково общее мнение искусствоведов.

Он скончался 22 апреля, достигнув 92-летнего возраста.

Май принес весть о кончине Нины Гребешковой, заслуженной артистки и супруги великого Леонида Гайдая. Ее роли в культовых фильмах мужа, таких как «Бриллиантовая рука», стали неотъемлемой частью советского кинонаследия. Актрисе было 95 лет.

В августе мир лишился Родиона Щедрина — композитора, чье творчество стало мостом между эпохами.

“Вклад в искусство великого русского композитора Родиона Щедрина отмечен высшими государственными наградами”.

Несмотря на жизнь за рубежом, он выразил желание быть похороненным на родине.

Ведущие, композиторы и режиссеры

Среди тех, кого мир не досчитался в 2025 году, — Юрий Николаев, чье лицо ассоциировалось с музыкальными телепроектами страны. Он был наставником для Сергея Лазарева и Валерии.

“Ведущий скончался 4 ноября, ему было 76 лет. Он не дожил месяц до 77-го дня рождения” после продолжительной борьбы с раком легких.

Декабрь принес печаль в мир музыки: скончался композитор Сергей Баневич, создатель музыки к опере «Белеет парус одинокий» и мюзиклу «Приключения Тома Сойера». Ему было 84 года.

В мире кинематографа в январе не стало Дэвида Линча — режиссера, мастера сюрреализма и авторских видений, ответственного за «Дюну» и «Малхолланд Драйв». Причиной смерти стала эмфизема, ему было 78 лет.

В феврале 39-летняя американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по «Сплетнице», скончалась из-за осложнений сахарного диабета.

В июле мир рока проводил Оззи Осборна, “отца-основателя стиля хеви-метал”, который в 76 лет завершил свой бурный путь.

Сентябрь ознаменовался уходом Джорджио Армани. Этот дизайнер “переизобрел сам язык стиля”, став синонимом современной, комфортной элегантности. Он скончался в Милане на 92-м году жизни.

Октябрь забрал Дайан Китон — звезду «Крестного отца» и оскароносной «Энни Холл». Ей было 79 лет, смерть наступила от пневмонии.

А в самом конце года, 28 декабря, стало известно о кончине Брижит Бардо — иконы 50-х и 60-х, которая в поздние годы посвятила себя защите животных.

Таблица умерших знаменитостей 2025 года

Имя Профессия Дата смерти Возраст Причина смерти (если указана) Ключевые работы/достижения Дэвид Линч Режиссер 16 января 78 Эмфизема «Дюна», «Твин Пикс», «Малхолланд Драйв» Олег Стриженов Актер 9 февраля 95 Ишемический инсульт «Овод», «Звезда пленительного счастья» Мишель Трахтенберг Актриса, телеведущая 26 февраля 39 Осложнения сахарного диабета «Евротур», «Сплетница», «Баффи» Евгения Добровольская Актриса 10 января ~60 Рак (метастазы в мозг с 2023) «Участок», «Белая гвардия», МХТ им. Чехова Лариса Голубкина Актриса 22 марта 85 Рак крови (3 стадия) «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу» Паша Техник (Павел Ивлев) Рэпер 4 апреля 40 Не указано (зависимости, тюрьма) Versus Battle, андеграунд Зураб Церетели Скульптор, художник 22 апреля 91 Остановка сердца Памятник Петру I, «Слеза скорби» Нина Гребешкова Актриса 10 мая 94 Не указана Фильмы Гайдая: «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» Оззи Осборн Музыкант (Black Sabbath) 22 июля 76 Не указано (Паркинсон, расстройства) Хэви-метал, реалити-шоу Родион Щедрин Композитор 29 августа 92 Не указана Оперы, балеты, музыка к фильмам Джорджио Армани Дизайнер 4 сентября 91 Не указана Костюмы для Голливуда («Красотка», «Оушен») Дайан Китон Актриса 11 октября 79 Пневмония «Энни Холл» (Оскар), «Крестный отец» Роман Попов Актер 28 октября 40 Рак мозга «Полицейский с Рублевки» Юрий Николаев Ведущий 4 ноября 76 Рак легких «Утренняя звезда», «Достояние республики» Сергей Баневич Композитор 21 декабря 84 Длительная болезнь Оперы («Белеет парус одинокий»), музыка к фильмам Вера Алентова Актриса 25 декабря 83 Клиническая смерть (на церемонии) «Москва слезам не верит» Брижит Бардо Актриса, активистка 28 декабря 91 Не указано (дыхательная недостаточность) «И Бог создал женщину», фонд животных

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.