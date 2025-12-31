Великие и скандальные: галерея звёзд, которых забрал 2025-й

Бесконечный поток новостей часто омрачается известиями о кончине тех, кто формировал культурный ландшафт целых поколений.
Эти люди, не знакомые лично, тем не менее, становились голосом эпохи, любимыми героями экранов или создателями произведений, оставивших неизгладимый след.
Мастера сцены и их последние роли
С тяжестью вспоминают Евгению Добровольскую, Народную артистку РФ, чье многогранное обаяние покоряло зрителей как на театральной сцене, так и в кинематографе. Ее послужной список включает работы, ставшие знаковыми.
“Среди последних ее работ — роли в фильмах «Время года зима», «Актрисы», «Хуже всего» и сериале «Монастырь»”.
Борьба артистки с онкологией была долгой и мужественной:
“Онкологию ей поставили в конце 2023 года, когда экстренно госпитализировали. Но на тот момент у Добровольской уже были метастазы в головном мозге”.
В начале года, в феврале, страна прощалась с Олегом Стриженовым — иконой романтического советского кино. Его путь к известности начался с роли в «Оводе».
“Еще студентом Стриженов снялся в эпизодической роли в комедии Владимира Петрова «Спортивная честь» (1951), но его имя не указали в титрах”.
Актер скончался 9 февраля в возрасте 95 лет, пережив инсульт.
Март принес весть о кончине Ларисы Голубкиной, чья кинокарьера стартовала с легендарной комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962).
Народная артистка, чье портфолио насчитывает более двух десятков картин, ушла после продолжительной борьбы с болезнью:
“долго боролась с раком крови третьей стадии”.
Ей было 85 лет.
В декабре мир узнал о преждевременном уходе Веры Алентовой, запечатлевшей себя в образе Катерины Тихомировой.
Ее смерть была стремительной: “Артистку госпитализировали в состоянии клинической смерти” после того, как ей стало плохо на похоронах коллеги. Актрисе было 83 года.
Иконы андеграунда и титаны монументального искусства
Апрель запомнился трагической потерей Паши Техника (Павла Ивлева) — персонажа андеграунда и интернет-феномена. Он сделал свою жизнь публичным перформансом, открыто говоря о пагубных пристрастиях.
“Рэпер два раза сидел в тюрьме за наркотики и вождение автомобиля в нетрезвом виде”.
Артист прекратил свое существование в госпитале Таиланда, не дожив до 41 года.
В апреле также ушел Зураб Церетели — титан скульптуры, художник и глава Российской академии художеств. Его работы, монументальные и масштабные, узнаваемы по всему миру.
“Произведения Зураба Церетели поражают воображение”, — таково общее мнение искусствоведов.
Он скончался 22 апреля, достигнув 92-летнего возраста.
Май принес весть о кончине Нины Гребешковой, заслуженной артистки и супруги великого Леонида Гайдая. Ее роли в культовых фильмах мужа, таких как «Бриллиантовая рука», стали неотъемлемой частью советского кинонаследия. Актрисе было 95 лет.
В августе мир лишился Родиона Щедрина — композитора, чье творчество стало мостом между эпохами.
“Вклад в искусство великого русского композитора Родиона Щедрина отмечен высшими государственными наградами”.
Несмотря на жизнь за рубежом, он выразил желание быть похороненным на родине.
Ведущие, композиторы и режиссеры
Среди тех, кого мир не досчитался в 2025 году, — Юрий Николаев, чье лицо ассоциировалось с музыкальными телепроектами страны. Он был наставником для Сергея Лазарева и Валерии.
“Ведущий скончался 4 ноября, ему было 76 лет. Он не дожил месяц до 77-го дня рождения” после продолжительной борьбы с раком легких.
Декабрь принес печаль в мир музыки: скончался композитор Сергей Баневич, создатель музыки к опере «Белеет парус одинокий» и мюзиклу «Приключения Тома Сойера». Ему было 84 года.
В мире кинематографа в январе не стало Дэвида Линча — режиссера, мастера сюрреализма и авторских видений, ответственного за «Дюну» и «Малхолланд Драйв». Причиной смерти стала эмфизема, ему было 78 лет.
В феврале 39-летняя американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по «Сплетнице», скончалась из-за осложнений сахарного диабета.
В июле мир рока проводил Оззи Осборна, “отца-основателя стиля хеви-метал”, который в 76 лет завершил свой бурный путь.
Сентябрь ознаменовался уходом Джорджио Армани. Этот дизайнер “переизобрел сам язык стиля”, став синонимом современной, комфортной элегантности. Он скончался в Милане на 92-м году жизни.
Октябрь забрал Дайан Китон — звезду «Крестного отца» и оскароносной «Энни Холл». Ей было 79 лет, смерть наступила от пневмонии.
А в самом конце года, 28 декабря, стало известно о кончине Брижит Бардо — иконы 50-х и 60-х, которая в поздние годы посвятила себя защите животных.
Таблица умерших знаменитостей 2025 года
|Имя
|Профессия
|Дата смерти
|Возраст
|Причина смерти (если указана)
|Ключевые работы/достижения
|Дэвид Линч
|Режиссер
|16 января
|78
|Эмфизема
|«Дюна», «Твин Пикс», «Малхолланд Драйв»
|Олег Стриженов
|Актер
|9 февраля
|95
|Ишемический инсульт
|«Овод», «Звезда пленительного счастья»
|Мишель Трахтенберг
|Актриса, телеведущая
|26 февраля
|39
|Осложнения сахарного диабета
|«Евротур», «Сплетница», «Баффи»
|Евгения Добровольская
|Актриса
|10 января
|~60
|Рак (метастазы в мозг с 2023)
|«Участок», «Белая гвардия», МХТ им. Чехова
|Лариса Голубкина
|Актриса
|22 марта
|85
|Рак крови (3 стадия)
|«Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу»
|Паша Техник (Павел Ивлев)
|Рэпер
|4 апреля
|40
|Не указано (зависимости, тюрьма)
|Versus Battle, андеграунд
|Зураб Церетели
|Скульптор, художник
|22 апреля
|91
|Остановка сердца
|Памятник Петру I, «Слеза скорби»
|Нина Гребешкова
|Актриса
|10 мая
|94
|Не указана
|Фильмы Гайдая: «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука»
|Оззи Осборн
|Музыкант (Black Sabbath)
|22 июля
|76
|Не указано (Паркинсон, расстройства)
|Хэви-метал, реалити-шоу
|Родион Щедрин
|Композитор
|29 августа
|92
|Не указана
|Оперы, балеты, музыка к фильмам
|Джорджио Армани
|Дизайнер
|4 сентября
|91
|Не указана
|Костюмы для Голливуда («Красотка», «Оушен»)
|Дайан Китон
|Актриса
|11 октября
|79
|Пневмония
|«Энни Холл» (Оскар), «Крестный отец»
|Роман Попов
|Актер
|28 октября
|40
|Рак мозга
|«Полицейский с Рублевки»
|Юрий Николаев
|Ведущий
|4 ноября
|76
|Рак легких
|«Утренняя звезда», «Достояние республики»
|Сергей Баневич
|Композитор
|21 декабря
|84
|Длительная болезнь
|Оперы («Белеет парус одинокий»), музыка к фильмам
|Вера Алентова
|Актриса
|25 декабря
|83
|Клиническая смерть (на церемонии)
|«Москва слезам не верит»
|Брижит Бардо
|Актриса, активистка
|28 декабря
|91
|Не указано (дыхательная недостаточность)
|«И Бог создал женщину», фонд животных
