Сергей Лазарев

Простым россиянам такие расходы только снились.
Красиво жить не запретишь.
Похоже, артист задумался об уходе на пенсию.
Реакция поп-короля удивила.
Вы никогда бы не догадались!
Некоторым именам вы точно удивитесь!
У знаменитости был веский повод.
Певец сделал честное признание.
Певцу приходится расплачиваться за ошибки прошлого.
Артист не просто так «зашевелился».
Ведущая в последнее время все чаще идет за помощью к бывшему сердечному другу Лазареву.
Ведущая программы «Секрет на миллион» воссоединилась с хоккеистом Игорем Макаровым.
Певец не поленился провести целое расследование в своем блоге.
Удерживать внимание аудитории целых 20 лет непросто.
Развлекательные программы постепенно возвращаются на экраны.
Певец признается, что до конца года у него выходных не предвидится.
Музыкальный продюсер предложил новую идею.
В этом году лето как никогда переполнено выступлениями звезд.
Программа будет интересна зрителям всех возрастов, уверяют ведущие.
Ведущая отметила девять лет в браке с Игорем Макаровым, который на 17 лет младше ее.