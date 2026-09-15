Сергей Лазарев

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В СМИ появилась информация о вероятной отставке главы Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой.
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