«Здесь жил музыкант»: в Петербурге охране подлежит дом, где прошло детство Виктора Цоя

Что делает дом с башней на Московском проспекте уникальным?

В Санкт-Петербурге дом, в котором провел свои детские годы легендарный музыкант Виктор Цой, признали объектом культурного наследия. Жилой дом с башней, расположенный на углу Московского проспекта и Бассейной улицы, получил статус регионального памятника.

«Звезда по имени Солнце» в архитектуре

«Здание на углу Московского проспекта и Бассейной улицы является одним из наиболее ярких примеров советской неоклассики послевоенного времени», — сообщили в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Этот дом — не просто архитектурное сооружение, а часть истории города, тесно связанная с жизнью и творчеством Виктора Цоя.

«Оно сохранило свою первоначальную функцию многоквартирного дома и известно жителям города, в том числе тем, что в детские годы в нем жил музыкант Виктор Цой», — отметили в комитете.

Архитектурный эксперимент

Строительство здания началось еще до войны, а возобновилось в начале 1950-х годов.

Интересно, что при возведении дома применялся опытный поточно-скоростной метод. Над проектом работали выдающиеся архитекторы: Григорий Симонов, Борис Рубаненко, Сергей Васильковский, Лазарь Хидекель и скульптор Игорь Крестовский.

Композиционным центром здания является угловая башня, выполненная в стиле московских высоток 1950-х годов.

«Композиционным центром здания, спроектированного как сложный комплекс разновысотных объемов, выступает угловая башня, выполненная в стиле московских высоток 1950-х годов…».

Место памяти

Ранее сообщалось, что место сбора поклонников Виктора Цоя у стелы его памяти также преобразится.

«В рамках работ «фанатскую» скамейку перенесут поближе к месту упокоения певца, а несанкционированную площадку для разведения костров ликвидируют».

Таким образом, сохраняется не только архитектурное наследие, но и память о музыканте, чье творчество стало голосом поколения.