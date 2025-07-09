«Здесь жил музыкант»: в Петербурге охране подлежит дом, где прошло детство Виктора Цоя

В Санкт-Петербурге дом, в котором провел свои детские годы легендарный музыкант Виктор Цой, признали объектом культурного наследия. Жилой дом с башней, расположенный на углу Московского проспекта и Бассейной улицы, получил статус регионального памятника.
«Звезда по имени Солнце» в архитектуре
«Здание на углу Московского проспекта и Бассейной улицы является одним из наиболее ярких примеров советской неоклассики послевоенного времени», — сообщили в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Этот дом — не просто архитектурное сооружение, а часть истории города, тесно связанная с жизнью и творчеством Виктора Цоя.
«Оно сохранило свою первоначальную функцию многоквартирного дома и известно жителям города, в том числе тем, что в детские годы в нем жил музыкант Виктор Цой», — отметили в комитете.
Архитектурный эксперимент
Строительство здания началось еще до войны, а возобновилось в начале 1950-х годов.
Интересно, что при возведении дома применялся опытный поточно-скоростной метод. Над проектом работали выдающиеся архитекторы: Григорий Симонов, Борис Рубаненко, Сергей Васильковский, Лазарь Хидекель и скульптор Игорь Крестовский.
Композиционным центром здания является угловая башня, выполненная в стиле московских высоток 1950-х годов.
«Композиционным центром здания, спроектированного как сложный комплекс разновысотных объемов, выступает угловая башня, выполненная в стиле московских высоток 1950-х годов…».
Место памяти
Ранее сообщалось, что место сбора поклонников Виктора Цоя у стелы его памяти также преобразится.
«В рамках работ «фанатскую» скамейку перенесут поближе к месту упокоения певца, а несанкционированную площадку для разведения костров ликвидируют».
Таким образом, сохраняется не только архитектурное наследие, но и память о музыканте, чье творчество стало голосом поколения.