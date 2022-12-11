Виктор Цой

Мужчина не хотел оставаться в тени отца.
Музыкант допустил бестактность.
Подросток явно поклонник «Кино».
Легендарный лидер группы «Кино» попал в автокатастрофу в 1990 году.
Почивший солист «Ласкового мая» заслужил народную любовь, потому что пел с душой.
Звукорежиссер и издатель группы «Кино» Андрей Тропилло рассказал свою версию гибели рок-звезды.
Андрей Тропилло не жалует самые популярные песни коллектива из-за плагиата.
Состоялся творческий вечер по случаю 60-летия погибшего кумира.
Легенда советской эстрады до сих пор жив в сердцах поклонников.
Мероприятие пройдет в северной столице.