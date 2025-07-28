«Это странное место, Камчатка»: почему котельная в Петербурге получила такое название и что это значит для поклонников Цоя

Это место известно далеко за пределами Петербурга. На Камчатке тоже о нем знают.

Петроградская сторона, улица Блохина. Дворы, гаражи и котельная, известная как «Камчатка».

Это место — культовое для поклонников Виктора Цоя и группы «Кино». Но почему именно эта котельная стала такой знаменитой?

«…Это странное место, Камчатка, Это сладкое слово «Камчатка»…», — эти строки Цоя известны многим.

Избежать тунеядства — найти вдохновение

В ноябре 1986 года, чтобы не оказаться привлеченным к уголовной ответственности за тунеядство, в котельную при женском общежитии на Блохина, 15, устроились два молодых человека: Сергей Фирсов и Виктор Цой.

Работа была посменная, и свободного времени оставалось много.

Благодаря этому трудоустройству в котельной быстро собралась тусовка тех, кто имел отношение к Ленинградскому рок-клубу и русскому року.

А котельная получила название «Камчатка».

Почему «Камчатка»?

Во дворе проходила труба, которую постоянно прорывало.

Когда трубу в очередной раз прорывало, из нее начинал бить фонтан, похожий на гейзер. А Долина Гейзеров на Камчатке была тогда очень популярна.

« Вот и стала котельная «Камчаткой» из-за старых труб», — пишет блогер Валерий Грачиков.

Вот так просто и родилось легендарное название.

Сегодня в «Камчатке» — клуб, где можно выпить пиво, посмотреть на памятные вещи, связанные с Виктором Цоем, и почувствовать дух эпохи русского рока. Все гениальное, как обычно, очень просто.