«Это странное место, Камчатка»: почему котельная в Петербурге получила такое название и что это значит для поклонников Цоя

Петроградская сторона, улица Блохина. Дворы, гаражи и котельная, известная как «Камчатка».
Это место — культовое для поклонников Виктора Цоя и группы «Кино». Но почему именно эта котельная стала такой знаменитой?
«…Это странное место, Камчатка, Это сладкое слово «Камчатка»…», — эти строки Цоя известны многим.
Избежать тунеядства — найти вдохновение
В ноябре 1986 года, чтобы не оказаться привлеченным к уголовной ответственности за тунеядство, в котельную при женском общежитии на Блохина, 15, устроились два молодых человека: Сергей Фирсов и Виктор Цой.
Работа была посменная, и свободного времени оставалось много.
Благодаря этому трудоустройству в котельной быстро собралась тусовка тех, кто имел отношение к Ленинградскому рок-клубу и русскому року.
А котельная получила название «Камчатка».
Почему «Камчатка»?
Во дворе проходила труба, которую постоянно прорывало.
Когда трубу в очередной раз прорывало, из нее начинал бить фонтан, похожий на гейзер. А Долина Гейзеров на Камчатке была тогда очень популярна.
« Вот и стала котельная «Камчаткой» из-за старых труб», — пишет блогер Валерий Грачиков.
Вот так просто и родилось легендарное название.
Сегодня в «Камчатке» — клуб, где можно выпить пиво, посмотреть на памятные вещи, связанные с Виктором Цоем, и почувствовать дух эпохи русского рока. Все гениальное, как обычно, очень просто.