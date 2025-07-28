«Колодец ангелов» в Александровском парке: красивая скульптура, городская легенда и ее неожиданная разгадка

В одном из самых живописных мест города, Александровском парке у стен Петропавловской крепости, среди множества памятников и скульптур спрятался объект, вокруг которого сложилась красивая городская легенда.

«Колодец ангелов» расположена посреди Александровского парка, что находится недалеко от Петропавловской крепости.

Интересно, что она стоит немного в стороне от других, более известных и часто посещаемых маленьких памятников парка — как старых (вроде «Детей» с «Аленушкой», стоящих еще с советских времен), так и новых (например, комплекса «Мини-Петербург», открытого в 2011 году).

Это придает «Колодцу» некую уединенность и загадочность.

Скульптурная группа представляет собой изящный колодец.

Вокруг него изображены прекрасная девушка и четыре фигуры, которые помогают ей набрать воды. Композиция очень выразительная и, безусловно, является одной из самых красивых в парке.

Легенда об исцеляющей воде

Именно вокруг этой живописной группы сложилась городская легенда.

Согласно ей, если отпить воды из этого «фонтанчика», можно излечиться от различных легких недугов.

Эта красивая легенда сделала «Колодец» местом притяжения для тех, кто слышал историю и пришел в парк в поисках не только эстетического удовольствия, но и надежды на небольшое чудо, или просто желая прикоснуться к городской мистике.

Неожиданная правда: новострой без воды и ангелов

Однако, как это часто бывает с городскими легендами, реальность оказывается несколько иной, и даже ироничной, если знать истинное происхождение объекта.

На самом деле, этот «Колодец ангелов» — это современный «новострой».

Он появился в парке для облагораживания территории находившегося тут ресторана, а не как исторический фонтан или специально заказанный парковый памятник.

Более того, фигуры, которые многие принимают за ангелов, на самом деле являются путти — декоративными изображениями младенцев или амурчиков, часто используемыми в искусстве.

И, самое главное разочарование для тех, кто верит в легенду об исцелении: этот «колодец» абсолютно без воды!

Из него невозможно отпить, ведь он представляет собой лишь декоративное украшение самого колодца.

Становится понятнее, если знать, что около 10-12 лет назад здесь было множество подобных декоративных скульптур.

Ресторан заодно продавал их по образцам желающим украсить свои загородные виллы.

Видимо, именно эта композиция с «Колодцем» так и не нашла своего покупателя и осталась стоять в парке, получив неожиданную вторую жизнь как объект городской легенды.

Атмосфера и размышления

Несмотря на развенчание легенды, «Колодец ангелов» не теряет своей привлекательности.

Это красивый скульптурный объект, добавляющий Александровскому парку уникальности.

Его история — яркий пример того, как в городском пространстве могут рождаться и жить легенды, порой совершенно оторванные от реальных фактов.

«Колодец ангелов» напоминает нам, что за парадным фасадом Петербурга всегда скрывается множество историй — смешных, загадочных, ироничных.

Это место, где можно не только полюбоваться скульптурой, но и улыбнуться над причудливым поворотом событий, который превратил неспроданный декор в объект городской легенды.

Найти «Колодец ангелов» можно, прогуливаясь по Александровскому парку, расположенному у Петропавловской крепости, и обращая внимание на скульптуры, стоящие немного в стороне от основных аллей.