Отелей больше — гостей на всех не хватает: загрузка в Петербурге упала

Что происходит на рынке и какие тенденции сейчас важнее всего

На фоне расширения рынка в Петербурге отельеры столкнулись с парадоксальной ситуацией: новых игроков становится больше, а загрузка номеров падает. При этом город уверенно держится в топ‑3 по стране по числу объектов гостеприимства.

Цифры: рост без ажиотажа

Рынок формально растёт, но динамика неоднородная — и по регионам, и по сегментам. В Петербурге с января по октябрь 2026 года появилось 30 новых компаний в сфере гостеприимства и санаторно‑курортных услуг — это плюс 1,4 %.

Общее число объектов достигло 2 176, благодаря чему город занял третье место в России после Москвы и Краснодарского края.

Ключевые показатели рынка:

Петербург: +30 компаний (до 2 176 объектов), 3‑е место в РФ;

Ленобласть: сокращение с 584 до 578 участников рынка;

Россия в целом: гостиничный сегмент +902 компании (+2,26 %), санаторно‑курортный — минус 25 юрлиц и ИП (−1,58 %);

загрузка в Петербурге: в 3 квартале — 69 % (снижение на 2 п. п.), в эконом‑сегменте — 49 % (минус 9 п. п. за 5 месяцев).

Что происходит с ценами и спросом

Тарифы в сегменте 3–5 звёзд держатся на прошлогоднем уровне — в среднем 7 390 рублей в сутки, но спрос проседает. Сильнее всего это видно в эконом‑категории: там падение загрузки особенно заметно.

Получается, рынок расширяется, а «рабочих» мест в нём становится меньше — номера просто не заполняются.

Практический совет

Если планируете бронировать жильё в Петербурге, выгоднее делать это заранее: при снижении загрузки отели охотнее дают скидки и спецпредложения.

Для бизнеса вывод другой: рост числа игроков усиливает конкуренцию, поэтому ставку лучше делать не на количество, а на сервис, локацию и понятные преимущества для гостей. Так получится удержаться на рынке даже при общей тенденции к снижению загрузки.

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