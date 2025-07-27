«Мы видим движущиеся брички, дилижансы, кареты»: почему музей в Тосно, действительно, показывает историю за окном

Тосненский историко-краеведческий музей — далеко не привычный уголок с застывшей в витринах историей.

Здесь уютно — настолько, что даже взрослые ощущают умиротворение, а дети — живой интерес.

Младший научный сотрудник Наталия Самусь делится с порталом «Городовой» секретом привлекательности музея.

«Все, что и нам нравится, то нравится и нашим гостям. Во-первых, у нас очень уютно. Мы маленькое здание, и у нас очень уютно, тепло, чистенько, хорошо».

Атмосфера напоминает настоящий деревенский дом — на окнах геранька и фикусы в кадках, возле стен — детская кроватка и кресло, а в витринах — рожки для кормления, маленькие ботиночки и крестильные платьица в сундучке.

Такой живой антураж переносит назад в XIX век, когда каждая мелочь имела свое значение.

«Говорящее зеркало» — музейная магия

Интерактивные технологии добавляют музею особый шарм.

«В зале кормилиц у нас находится говорящее зеркало. Оно сделано в виде зеркала, на самом деле это экран, где мужчины рассказывают о промысле кормилиц».

Такая подача — не просто дань современности, но и способ сделать историю живой и понятной даже детям, которые «обожают» этот экспонат.

Окна на Государеву дорогу — картина живой улицы

Необычное решение — окна кухни воссоздают живую картину улицы XVIII–XIX веков.

«У нас сделаны окна, которые выходят на Государеву дорогу.Но это не простые окна. Это экраны, по которым вниз мы видим движущиеся брички, дилижансы, кареты, люди, ямщики стоят на улицах», — объясняет Самусь.

«Как будто мы, действительно, выглядываем в окно и видим улицу, но только это мультик. Слоны двигаются там, Пушкин проезжает в своем дилижансе».

Кадка с солеными огурцами — неожиданный фаворит

Среди множества старинных и декорированных предметов особым любимчиком для сотрудницы музея стала необычная деталь.

«У меня есть мой фаворит. Это не старинная вещь, а часть антуража — кадка с солеными огурцами, и никто не верит, что это искусственные огурцы, они настолько правдоподобно выполнены».

Этот забавный и живой объект подчеркивает подход музея — создавать уют и атмосферу, где история чувствуется естественной и доступной.

Уют и тепло — залог любви к музею

«Уютно, тепло и чистенько» — именно эти слова больше всего характеризуют музей по мнению Наталии Самусь.

Маленькое здание с домашним интерьером — это не просто хранилище экспонатов, а место, где история становится доступной, интересной, а иногда и волшебной.