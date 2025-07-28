«Важно правильно выбрать форму средства»: как не стать жертвой петербуржского солнца

В ближайшие дни в Северной столице будет настоящий зной.

В Петербург вновь пришла настоящая летняя жара — те самые +30 и выше, которые так редко радуют жителей Северной столицы.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга, отмечает, что эта жара уже превышает средние многолетние показатели примерно на 4–5 градусов.

Это значит, что в городе будет не просто тепло, а по-настоящему знойно, как в южных регионах, тогда как Петербург обычно славится своей умеренностью даже летом.

Близко к рекорду

Исторический максимальный рекорд по температуре здесь — +35,3 градуса – был зафиксирован в 2010 году 28 июля.

В ближайшие дни ожидаются температуры уже в районе 32-34 градусов, так что к рекорду мы можем подойти очень близко.

Такой тепловой удар для города с его влажностью и северным климатом — серьезное испытание. Жителям стоит задуматься о том, как защититься от солнца.

Для многих петербуржцев такие температуры — настоящий вызов, ведь город исторически не привык к таким температурам.

Жаркое лето может сказаться и на состоянии здоровья, важно помнить о безопасности при купании и отдыхе у воды, так как жара увеличивает риск теплового и солнечного ударов.

Как защитить себя?

Врач дерматолог, косметолог; врач высшей категории; главный врач клиники «Монако» г. Москва Лидия Гаевская рассказала «Городовому», как бороться с солнечными ожогами.

«Самое главное — это профилактика. Солнцезащитные средства нужно использовать ежедневно, даже в пасмурную погоду. А при длительном нахождении на улице нужно обновлять каждые 1,5 — 2 часа. Если все же солнечный ожог уже получен, определите степень ожога: имеется только покраснение или пузыри. Первичный ожог лечится примочками с отваром ромашки или календулы. Также применяются средства ускоряющие регенерацию ткани — пантенол, декспантенол, солкосерил, актовегин. Важно при ожоге правильно выбрать форму лекарственного средства — гель, эмульсия, пенка или крем. Не рекомендуется использовать мазь, та как при использовании маслянистых средств в острый период, воспаление будет проходить значительно дольше. Мазь можно использовать уже в позднем периоде при выраженной сухости и шелушении», — говорит эксперт.

Так что пейте больше воды и избегайте алкоголя на жаре. Находитесь в тени или в помещениях с кондиционерами с 12 до 16 часов — это пик солнца и жары и обязательно используйте солнцезащитные кремы.