«Это самоедство»: оправдан ли тренд на использование грудного молока для блинов

В последние недели в российских соцсетях среди молодых мам возник необычный и довольно спорный кулинарный тренд — приготовление блинов из собственного грудного молока.

Видео с рецептами и процессами приготовления активно набирают тысячи просмотров в TikTok и вызывают бурные обсуждения как среди пользователей, так и среди специалистов.

Как это объясняют молодые мамы

Идея, которая стоит за этим трендом, кажется простой и даже практичной для мамы: грудного молока порой оказывается больше, чем нужно ребенку, и его остатки не хочется выливать.

Вместо этого женщины сцеживают лишнее молоко, замораживают его и используют в тесте для блинов.

Многие даже показывают, как угощают блинами своих мужей, записывая их состояние и удивляясь на камеру.

Некоторые пользователи соцсетей находят это забавным и интересным, другие — неприятным и вызывающим отторжение.

Что говорят специалисты?

Терапевт Юлия Маршинцева рассказала «Городовому», полезно ли грудное молоко взрослым людям и как его нужно хранить.

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог «Тут же надо понимать цель, то есть если идет лактация, женщина кормит ребенка, она тем самым передает антитела ребенку, чтобы нормально сформировать иммунитет. Смысл в том что в этом молоке есть и ради чего оно используется, при термической обработке исчезает, и витамины, и антитела. Никакой пользы это не принесет. Это сомнительная история, это как своего рода самоедство. Не вредно и не полезно», — говорит эксперт.

Полезно только детям

Врач отмечает, что с грудным молоком можно передать вирусные заболевания, если пить его без термической обработки.

«Полезно молоко исключительно детям, особенно до года. После года, уже доказано, детям тоже оно не нужно. Поэтому, если молока уже много и не надо столько, уменьшите питьевой режим тогда, и, соответственно, выработка молока уменьшится. Все контролируемо на самом деле», — говорит эксперт.

По словам Юлии Маршинцевой, часто мамы кормят детей грудью до 2,5 лет и это вредно, так как формируется психологическая привязка. Потом разлучить ребенка с маминой грудью будет сложно.

Как хранить?

Хранить грудное молоко нужно в одноразовых пакетах и после сцеживания сразу же замораживать. Обязательно надо подписать дату, когда оно было отправлено в морозилку.