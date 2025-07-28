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«Все еще пользуется спросом»: стоит ли покупать замороженное мясо

Опубликовано: 28 июля 2025 09:33
Мясо
«Все еще пользуется спросом»: стоит ли покупать замороженное мясо
Global Look Press / Elena Mayorova

Часто кажется, что охлажденные продукты лучше, чем замороженные.

Все мы хоть раз оказывались в ситуации, когда нужно срочно разморозить мясо для приготовления ужина, а времени на это нет.

В связи с этим кажется, что лучше все-таки покупать охлажденный продукт, он кажется и более качественным. Однако эксперты считают иначе.

Доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко рассказала «Городовому», стоит ли покупать замороженное мясо.

«Несмотря на больший интерес россиян к охлажденному мясу, все еще пользуется спросом замороженная мясная продукция.

Замороженное мясо иногда дешевле охлажденного, особенно если речь идет о фермерском продукте, для сохранения свежести которого применяется метод шоковой заморозки.

Однако есть и исключения: в некоторых магазинах замороженное мясо может стоить дороже охлажденного, так как заморозка требует определенных условий хранения и расхода электроэнергии», — говорит эксперт.

«Замороженное мясо — безопасный продукт»

Эксперт считает, что обычно продукт замораживают гипермаркеты или мини-маркеты с низкой проходной способностью.

«На примере одного из гипермаркетов мы видим, что замороженное мясо продают в упаковке от 500 граммов до 9 килограммов.

Крупные упаковки выгодно покупать оптовикам, а вот для домой лучше не брать замороженный кусок больше 2 кг. Так вы избавите себя от необходимости делить куски и сможете планировать приготовление пищи.

Замороженное мясо — безопасный продукт, прошедший шоковую заморозку, в результате которой погибают бактерии.

Максимальный срок хранения продуктов с шоковой заморозкой — 12 месяцев. Не бойтесь покупать замороженное мясо и готовьте его с пользой для здоровья», — отмечает Наталья Фоменко.

А для быстрой разморозки есть отличный лайфхак. Нужно всего лишь положить мясо в подсоленную воду на 10 минут.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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