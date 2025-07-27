Дать крахмалу уйти: как правильно приготовить жареный молодой картофель

Шеф-повар раскрыл секрет, как сделать овощ более хрустящим и вкусным.

Молодой картофель — одно из самых любимых летних угощений. Овощ можно варить, запекать, жарить и каждый вариант будет невероятно вкусным.

Иван Кудряшов Шеф-повар Шеф-повар Иван Кудряшов раскрыл секрет специально для «Городового», как правильно пожарить молодой картофель.

Ингредиенты

Ингредиент Количество Картофель молодой 1 кг Жир утиный или свиной для жарки Перец черный молотый по вкусу Соль по вкусу

Приготовление

Молодой картофель нарезать на тонкие пластинки и слегка посолить; Дать картофелю постоять, чтобы стекла лишняя влага и с ней ушел крахмал; Отжать воду и промыть от соли, если нужно; Оставить картофель на небольшое количество времени в воде, чтобы тот же крахмал вышел; Обсушить картофель в полотенце; Растопить жир на сковороде, чтобы он закрыл дно на 3-4 мм; Жарить картофель до готовности; Когда картофель готов, посолить и поперчить его.

На готовый картофель можно посыпать чеснок и зелень. Подавать как гарнир или самостоятельное блюдо с соусом или салатом.