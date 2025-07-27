Дать крахмалу уйти: как правильно приготовить жареный молодой картофель

Молодой картофель — одно из самых любимых летних угощений. Овощ можно варить, запекать, жарить и каждый вариант будет невероятно вкусным.
Шеф-повар Иван Кудряшов раскрыл секрет специально для «Городового», как правильно пожарить молодой картофель.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Картофель молодой
|1 кг
|Жир утиный или свиной
|для жарки
|Перец черный молотый
|по вкусу
|Соль
|по вкусу
Приготовление
- Молодой картофель нарезать на тонкие пластинки и слегка посолить;
- Дать картофелю постоять, чтобы стекла лишняя влага и с ней ушел крахмал;
- Отжать воду и промыть от соли, если нужно;
- Оставить картофель на небольшое количество времени в воде, чтобы тот же крахмал вышел;
- Обсушить картофель в полотенце;
- Растопить жир на сковороде, чтобы он закрыл дно на 3-4 мм;
- Жарить картофель до готовности;
- Когда картофель готов, посолить и поперчить его.
На готовый картофель можно посыпать чеснок и зелень. Подавать как гарнир или самостоятельное блюдо с соусом или салатом.