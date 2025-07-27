Городовой / Общество / Дать крахмалу уйти: как правильно приготовить жареный молодой картофель
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
«Сначала нужно выпить его кровь»: в Приморье туристка попробовала деликатесы «не для слабонервных» Общество
Петербургский Кембридж: где прячутся забытые особняки и тайны прошлого Город
Рок-н-ролл на берегах Невы: куда отправиться по следам Виктора Цоя в Петербурге Город
«Просим вас покинуть аэропорт»: хакеры взломали систему «Аэрофлота» — вот что происходит сейчас Общество
«Получашки» и чайник-паровоз: как посуда из Петербурга отражалась в истории страны Общество
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Дать крахмалу уйти: как правильно приготовить жареный молодой картофель

Опубликовано: 27 июля 2025 19:03
Картофель
Дать крахмалу уйти: как правильно приготовить жареный молодой картофель
Городовой ру

Шеф-повар раскрыл секрет, как сделать овощ более хрустящим и вкусным.

Молодой картофель — одно из самых любимых летних угощений. Овощ можно варить, запекать, жарить и каждый вариант будет невероятно вкусным.

Иван Кудряшов
Иван Кудряшов Шеф-повар

Шеф-повар Иван Кудряшов раскрыл секрет специально для «Городового», как правильно пожарить молодой картофель.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Картофель молодой 1 кг
Жир утиный или свиной для жарки
Перец черный молотый по вкусу
Соль по вкусу

Приготовление

  1. Молодой картофель нарезать на тонкие пластинки и слегка посолить;
  2. Дать картофелю постоять, чтобы стекла лишняя влага и с ней ушел крахмал;
  3. Отжать воду и промыть от соли, если нужно;
  4. Оставить картофель на небольшое количество времени в воде, чтобы тот же крахмал вышел;
  5. Обсушить картофель в полотенце;
  6. Растопить жир на сковороде, чтобы он закрыл дно на 3-4 мм;
  7. Жарить картофель до готовности;
  8. Когда картофель готов, посолить и поперчить его.

На готовый картофель можно посыпать чеснок и зелень. Подавать как гарнир или самостоятельное блюдо с соусом или салатом.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».