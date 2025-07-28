Когда после смерти все только начинается: чего ждать от нового сериала «Воскрешение»

С 1 августа в прокат выходит сериал «Воскрешение» — это настоящий коктейль из мистики, детектива, драмы и черного юмора, который заставляет по-новому взглянуть на то, что значит быть живым.

О чем сериал

Действие разворачивается в тихом американском городке, недалеко от Висконсина, где вдруг начали возвращаться мертвые.

И нет, это не зомби с тарелками вместо мозгов, а люди, которые выглядят и ведут себя точно так же, как и при жизни. Вот только шрамы на теле заживают мгновенно.

Главная героиня и загадка возвращения

Главная героиня — полицейский офицер и мать-одиночка Дэйна Сайпресс, которая решила избавиться от контроля своего отца-шерифа и жить своей жизнью.

Но мечтам не суждено сбыться, ведь именно с этого момента начинается настоящий апокалипсис: карантин, страх, непонятки.

И Дэйне предстоит расследовать убийство собственной сестры, которая вернулась с того света. А подозреваемые не только живые, но и недавно «воскресшие», пишет сайт viju.ru.

Мистика, драма и черный юмор — все в одном флаконе

Сериал выходит за рамки привычного триллера. Здесь и детектив с мистикой, и драма человеческих отношений, а еще — искрометный черный юмор.

Ремикс на старую песню

Кстати, если вам кажется, что сюжет кажется знакомым, вы не ошибаетесь.

В 2014 году уже выходил одноименный сериал «Воскрешение», где тоже рассказывалось о мертвых, которые возвращаются к жизни в одном американском городке.

Он был основан на книге Джейсона Мотта. Вышло два сезона сериала, но он был закрыт из-за маленьких рейтингов.

Новый сериал 2025 года — это как ремикс на старую песню, но с современной аранжировкой, новыми героями и большим количеством спецэффектов.

Вместе с героями придутся столкнуться с вопросами доверия, человечности и того, что происходит с личностью после того, как ее «перезапустили».

Если любите мистику с изюминкой и эмоциональные драмы, то сериал точно вас не разочарует, а еще подкинет повод задуматься, кого лучше встретить на вечернем совете соседей — живого или «воскрешенного».