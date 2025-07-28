Фонтан «Времена года» в Петербурге: спорный символ современности в классическом городе

Фонтан «Времена года», расположенный на Литейном проспекте, до сих пор вызывает активные дискуссии.

Фонтан «Времена года» находится на одном из оживленных проспектов исторического центра — Литейном проспекте, на участке, близком к его пересечению с улицей Некрасова (по адресу примерно у дома № 25 по Литейному).

Этот район насыщен историческими зданиями, магазинами, кафе, и является частью повседневной жизни Петербурга.

Появление фонтана здесь — часть городской программы по благоустройству и добавлению элементов современного искусства в публичное пространство, которая активно развивалась в 2000-е годы.

Аллегории в бронзе и игра воды и света

Композиция фонтана включает в себя центральную чашу и четыре скульптурные группы, расположенные вокруг.

Круглая чаша фонтана имеет внушительный диаметр 20 метров и облицована натуральным гранитом.

Каждая скульптурная группа представляет собой аллегорическое изображение одного из времен года: весны, лета, осени и зимы.

Скульптуры, выполненные из бронзы, изображают фигуры людей, символизирующих каждое время года.

Стиль скульптур — экспрессивный, фигуративный, с элементами модернизма.

Фигуры часто изображены обнаженными или полуобнаженными, что стало одной из причин для критики.

Общая композиция стремится к динамике, контрастируя со статичностью окружающей классической архитектуры.

Автором этих бронзовых фигур стал грузинский художник Давид Навасардян.

Помимо самих скульптур, важной частью ансамбля является водный рисунок.

Фонтан оснащен двумя насосами и включает несколько типов струй.

В центральной части используется 20 струй типа «Рыбий хвост», создающих динамический эффект, а под каждой из четырех скульптур установлены струи типа «Колокол» (по одной под фигурой, всего 4).

В темное время суток фонтан эффектно подсвечивается: 48 подводных светильников с системой управления цветом (RGB) позволяют менять палитру подсветки, добавляя композиции новую выразительность.

Работа водного рисунка и подсветки регулируется автоматической программируемой системой управления, а также предусмотрена ветровая защита.

История создания и горячие споры

Фонтан был установлен в 2005 году. Работа Давида Навасардяна сразу же вызвала широкий общественный резонанс и стала предметом жарких споров.

Основная критика касалась нескольких аспектов:

Эстетическое несоответствие: многие искусствоведы и горожане считали, что стиль современных скульптур совершенно не гармонирует с классической застройкой Литейного проспекта и исторического центра в целом. Тема и исполнение: обнаженность фигур и их несколько гротескные, по мнению критиков, формы вызывали неприятие у части публики. Возникали вопросы об уместности такого искусства в публичном пространстве исторического города. Местоположение: расположение фонтана в историческом контексте, недалеко от храмов (хотя и не в непосредственной близости), также становилось поводом для дискуссий.

Сторонники же фонтана утверждали, что город должен развиваться, включать в себя элементы современного искусства и не бояться экспериментов. Они видели в фонтане свежий акцент и возможность привлечь внимание к актуальному искусству.

Фонтан сегодня: привычный элемент или повод для размышлений?

Несмотря на первоначальную бурю негодования, фонтан «Времена года» стал частью городского пейзажа.

Он функционирует в теплое время года, привлекая внимание прохожих своей игрой воды и света.

Для кого-то он остается спорным объектом, для кого-то — интересным примером современного искусства в городе, а для кого-то — просто местом, мимо которого ежедневно проходит путь.

Фонтан «Времена года» на Литейном проспекте — это не просто водное сооружение или набор скульптур.

Это символ дискуссии о том, каким должен быть современный Петербург, как вписывать новое в старое, и где проходят границы между искусством, красотой и уместностью в городском пространстве с богатейшей историей.

Он напоминает, что даже в самом классическом городе всегда есть место для нового и неожиданного, даже если это новое вызывает споры.

Адрес ориентир: Литейный проспект, около дома № 25, Санкт-Петербург.