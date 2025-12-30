Городовой / Общество / Что дарят настоящим султанам и фавориткам: 5 подарков для тех, кто мечтает жить как в «Великолепном веке»
Что дарят настоящим султанам и фавориткам: 5 подарков для тех, кто мечтает жить как в «Великолепном веке»

Опубликовано: 30 декабря 2025 22:30
 Проверено редакцией
Хюррем
Кадр из сериала «Великолепный век»

Такие вручал сам Сулейман.

Забываем мягкие новогодние презенты: если человек живёт сериалом «Великолепный век», ему нужны подарки с характером. Те самые вещи, которые заставляют вспомнить дворец, интриги и запах восточных масел. Ниже — проверенный набор.

Украшения с зелёными камнями

Да, то самое кольцо из сериала. Точнее — его копии. Зеленый камень давно стал символом роскоши и власти в фанатской среде. Никто не требует бриллиантов за цену гарема — достаточно аккуратной бижутерии, но с правильным оттенком.

Аромамасла

Фанат «Великолепного века» точно любит восточные запахи. Масляные духи работают лучше обычных — стойкие, насыщенные, атмосферные.

Настольное зеркало

Не игрушка, а вещь с характером. В таких зеркалах меняют украшения, продумывают планы и улыбаются своим победам. Можно взять минималистичное, можно взять декоративное — главное, чтобы в османском стиле.

Кофе

Если кто-то в сериале любил кофе больше всех — это Хюррем. Жизнь без старой доброй турки — пустая трата времени. Приятно, что хороший кофе не требует миллиона: достаточно взять ароматные зерна и турку в подарок. Получается лаконично и точно по делу.

Рахат-лукум

Сладость, которая веками держится в фаворитках Востока. Её любили и Хюррем, и Валиде. Идеален как часть подарочного набора: кофе + лукум — и у человека дома уже фактически мини-гаремный перерыв между интригами.

Игорь Мустафин
