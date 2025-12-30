Удар по зубам: почему стоматология готовит повышение цен до 40%

Перспектива значительного удорожания стоматологических услуг стала предметом обсуждения среди аналитиков и пациентов. Прогнозы колеблются, но эксперты сходятся во мнении: рост цен неминуем.

Вероника Мелехова, стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель стоматологической клиники, подтверждает тенденцию, однако корректирует самые пессимистичные оценки.

Неизбежность индексации: от 30% до 40%

Говоря о прогнозах, Мелехова склоняется к умеренному, но ощутимому росту.

“На 100% я не думаю, что подорожает, но процентов на 30-40”, — отмечает она в беседе с «Городовой», подтверждая, что аналитики в стоматологической сфере действительно ожидают такого повышения.

Более того, изменения коснутся и ценовой политики ее собственной клиники:

“Мы после Нового года будем поднимать прайс, но не сразу, а постепенно”.

Налоговая реформа — главный катализатор удорожания

Основной причиной грядущего повышения прайса является не столько инфляция, сколько структурные изменения в налоговом законодательстве. Эти преобразования напрямую влияют на операционные расходы клиник.

“Из-за того, что у нас сейчас меняется налоговая реформа”, — поясняет Мелехова.

В частности, увеличивается ставка НДС, и происходит снижение порога льготной ставки для индивидуальных предпринимателей и тех, кто использует упрощенную систему налогообложения — “с 60 миллионов до 25 миллионов в этом году”.

Кроме того, НДС будет облагаться эквайринг, то есть комиссия за банковские операции.

Все эти факторы оказывают косвенное, но существенное влияние на конечную стоимость услуг для потребителя.

Дилемма владельца: повышение цен или закрытие

Бизнес вынужден реагировать на рост издержек, поскольку невозможно просто переложить бремя новых налогов на сотрудников или собственный капитал.

“Потому что если нам продают дороже, то мы не можем… сказать врачу, типа, извини, доктор, теперь будем платить меньше зарплату, чтобы сохранить цены на прежнем уровне”.

Владельцы бизнеса также не готовы отказываться от своей маржи ради сохранения старых цен. Как следствие, перед руководством стоят два пути:

“Либо мы повышаем цены, либо мы закрываем клиники”.

Специалист констатирует:

“К сожалению, все эти преобразования налоговые будут ложиться на плечи конечного потребителя, то есть наших пациентов”.

ОМС и выбор материалов в государственных клиниках

Вопрос о том, придется ли платить за лечение в государственных учреждениях, остается актуальным. Вероника Мелехова признается, что давно не сталкивается с государственным сектором, однако подтверждает, что выбор у пациента всегда существует.

“Насколько я знаю, что в поликлинике можно полечить по ОМС зубы, то есть по полису, а можно пойти в платное отделение и тоже там платно вылечить зубы”.

Разница между этими двумя опциями, по мнению эксперта, заключается в качестве используемых материалов.

Если лечение по ОМС предполагает использование ресурсов, “то, что выделяет государство”, то в платном отделении применяются материалы более высокого класса.

Выбор пациента между доступностью по полису и качеством материалов в платном кабинике остается неизменным фактором в стоматологическом ландшафте города.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.