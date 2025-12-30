Ни следа от отёков: один простой приём за минуты подтянет лицо к Новому году

Несколько несложных методов позволят быстро привести себя в порядок после сна.

Возникающая по утрам припухлость лица становится особенно заметной в период новогодних праздников. Это связано с изменением режима сна, а также увеличением потребления соли и напитков, содержащих алкоголь.

Дерматовенеролог Алла Ветрова и кардиолог Елизавета Скородумова поделились советами с изданием «Рамблер», как быстро справиться с этой проблемой.

Самым быстрым способом уменьшить отёчность специалисты называют воздействие холода. К примеру, прохладные компрессы или умывание холодной водой способны за несколько минут сузить сосуды и заметно освежить внешний вид.

Для этих целей можно использовать кубики льда, обёрнутые в ткань, или специальные охлаждённые роллеры для кожи лица.

Лёгкий массаж помогает отвести лишнюю жидкость: осторожные движения от центра к краям ускоряют дренаж. Важно обработать область век и щеки — именно там обычно собирается наибольшее количество жидкости.

Кратковременные упражнения для мышц лица, такие как широко открывать рот или поднимать брови, также активизируют кровоток и ускоряют исчезновение припухлости.

Причиной появления утренней отёчности, как объясняют врачи, становится задержка лишней влаги в мягких тканях. Особенно ярко это проявляется после употребления солёных закусок, так как натрий способствует накоплению жидкости.

После застолий с солёностями и салатом оливье можно ожидать, что лицо будет выглядеть пухлее обычного.

Алкогольные напитки усугубляют ситуацию двойным образом: они расширяют сосуды и одновременно вызывают обезвоживание, в результате чего организм старается запастись водой. Не только пища, но и средства ухода могут усилить утреннюю отёчность.

Вечером перед сном рекомендуется отказаться от плотных кремов, особенно содержащих гиалуроновую кислоту, которая может приводить к накоплению жидкости в коже.

Для ухода перед праздниками специалисты советуют выбирать более лёгкие продукты и удалять остатки косметики с помощью прохладной воды.

Если утренняя припухлость становится частым явлением, сохраняется в течение дня, становится твёрдой на ощупь или сопровождается затруднённым дыханием и быстрой утомляемостью, следует обратиться за медицинской консультацией.

Такие признаки могут указывать на проблемы с работой сердца, заболевания щитовидной железы или другие состояния, требующие профессионального обследования.

Следуя простым рекомендациям, можно в большинстве случаев самостоятельно справиться с отёками, но при настораживающих симптомах важно не откладывать визит к врачу.

