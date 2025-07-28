Реки смерти: массовый мор рыбы в Петербурге и Ленобласти — что происходит

Мертвую рыбу обнаружили на реке Новая в Петербурге.
Как сообщают очевидцы, вода начала постепенно уходить из реки еще три недели назад.
Сейчас вся рыба погибла.
Как сообщает 78.ru, очевидцы также сообщают о зловонном запахе на всю улицу.
Луга тоже в беде: рыбе не хватает кислорода?
Рыба стала гибнуть в реке Луга в Лужском районе Ленобласти.
Специалисты провели проверку состояния воды в реке Луга.
«Множество дохлой рыбы лежит вдоль берега — сомики, щучки, окуньки и даже угри. Впечатление, что рыба задохнулась», — писали в соцсетях.
Версия Госэконадзора: естественные причины или…?
47news сообщает, что в ходе обследования “признаки антропогенного или техногенного загрязнения обнаружены не были”.
“Предположительно, небольшой замор рыбы происходит в результате нехватки кислорода в воде из-за естественных природных процессов (гниение большого количества растительности, температуры окружающей среды и других)”, — считают в ведомстве.
Экспертизы продолжаются: будет ли установлена истинная причина?
Материалы обследования в любом случае отправят в Росрыболовство и Управление ветеринарии для проведения экспертиз.
Массовый мор рыбы в реках Петербурга и Ленобласти вызывает серьезную обеспокоенность.
Несмотря на предварительные выводы Госэконадзора о естественных причинах, ситуация требует дальнейшего тщательного изучения, чтобы исключить техногенное воздействие и предотвратить подобные трагедии в будущем.
Необходимы оперативные меры для защиты водных ресурсов региона и сохранения его биоразнообразия.