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Реки смерти: массовый мор рыбы в Петербурге и Ленобласти — что происходит

Опубликовано: 28 июля 2025 17:31
Рыба мертвая
Реки смерти: массовый мор рыбы в Петербурге и Ленобласти — что происходит
globallookpress/ Ilya Moskovets

Версия Госэконадзора удивила.

Мертвую рыбу обнаружили на реке Новая в Петербурге.

Как сообщают очевидцы, вода начала постепенно уходить из реки еще три недели назад.

Сейчас вся рыба погибла.

Как сообщает 78.ru, очевидцы также сообщают о зловонном запахе на всю улицу.

Луга тоже в беде: рыбе не хватает кислорода?

Рыба стала гибнуть в реке Луга в Лужском районе Ленобласти.

Специалисты провели проверку состояния воды в реке Луга.

«Множество дохлой рыбы лежит вдоль берега — сомики, щучки, окуньки и даже угри. Впечатление, что рыба задохнулась», — писали в соцсетях.

Версия Госэконадзора: естественные причины или…?

47news сообщает, что в ходе обследования “признаки антропогенного или техногенного загрязнения обнаружены не были”.

“Предположительно, небольшой замор рыбы происходит в результате нехватки кислорода в воде из-за естественных природных процессов (гниение большого количества растительности, температуры окружающей среды и других)”, — считают в ведомстве.

Экспертизы продолжаются: будет ли установлена истинная причина?

Материалы обследования в любом случае отправят в Росрыболовство и Управление ветеринарии для проведения экспертиз.

Массовый мор рыбы в реках Петербурга и Ленобласти вызывает серьезную обеспокоенность.

Несмотря на предварительные выводы Госэконадзора о естественных причинах, ситуация требует дальнейшего тщательного изучения, чтобы исключить техногенное воздействие и предотвратить подобные трагедии в будущем.

Необходимы оперативные меры для защиты водных ресурсов региона и сохранения его биоразнообразия.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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