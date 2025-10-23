«Хрущевка» звезды: где жил Виктор Цой в Петербурге, когда «Игла» покоряла сердца

Период «звездности» Виктора Цоя, как оказалось, не отличался особой роскошью. Несмотря на популярность, квартиры у музыканта не было.

В Москве он жил у друзей, а во время ленинградских гастролей снимал жилье, которое, по воспоминаниям очевидцев, было далеко от идеала.

Последняя такая квартира в Ленинграде, расположенная на проспекте Мориса Тореза, хранит немало интересных историй.

«Пристанище» на Мориса Тореза: Быт рок-звезды

Продюсер Юрий Белишкин, вспоминая поиски жилья для Цоя, отмечает:

«Он попросил меня найти ему квартиру. Чего мне это стоило! Но в самый последний день мне удалось найти ему пристанище на улице Мориса Тореза».

Это была обычная двухкомнатная «хрущевка» на севере города, корпус 2, дом 94, расположенная недалеко от парка «Сосновка».

«И я ему снял квартиру на проспекте Мориса Тореза. Только потом, к слову, заметил свою оплошность: рядом с этой квартирой была школа», — добавляет Белишкин.

Школьники, половицы и «полусумасшедшая соседка»

Наличие школы поблизости привело к тому, что старшеклассники быстро вычислили известного музыканта.

«Естественно, доставали очень… хотя он и не выходил из дома почти», — вспоминает Белишкин.

Поклонники стремились увидеть кумира, и, когда к подъезду подъезжало такси, сбегались посмотреть, как Цой выходит из дома. Эти моменты, порой, оставались единственными возможностями для встречи, и о них можно найти воспоминания в сети.

Особый колорит добавляла история с соседкой снизу.

«Через некоторое время Витя попросит меня найти ему ковровую дорожку, так как внизу жила какая-то выжившая из ума старуха, которой мешал скрип половиц», — рассказывает Юрий Белишкин.

Он уточняет:

«Я доподлинно знаю, что это был именно скрип половиц, а не гулянки, пьянки и прочее».

Эта деталь перекликается с известной строкой из песни группы «КИНО»:

«…соседи приходят, им слышится стук копыт…».

Адрес-призрак: Тайна квартиры Цоя

Многие годы ценители творчества группы «КИНО», составляя списки адресов, связанных с Виктором Цоем, волновались вопросом: где именно находилась та самая квартира?

Проспект Мориса Тореза достаточно протяженный, и точное местоположение съемного жилья оставалось загадкой.

Адрес, изначально тщательно скрываемый от поклонников, со временем был забыт. Было известно лишь о близости школы.

«Итак, квартира находилась на севере города, на пр. Тореза, 94, корпус 2. Сюда Цой наведывался в 1988–1989 годах», — раскрывает тайну Юрий Белишкин.

«Почти в двух шагах от дома – две школы», — подтверждает он.

Певец не мог оставаться незамеченным, ведь к тому времени фильмы «Асса» и «Игла» шли в прокате, а клипы и передачи с его участием транслировались по телевидению.

Иногда, вернувшись домой, Цой находил под дверью своей квартиры цветы от поклонников — знаки признания, которые, возможно, немного сглаживали быт «на краю города».