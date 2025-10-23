Где живут Пирамиды и есть ли жизнь на Марсе: путешествие по самым странным названиям России

Россия — страна с богатой историей и культурой, а ее топонимы порой вызывают улыбку и недоумение. Встречаясь с необычными названиями деревень и поселков, хочется узнать, как же они появились и что за история стоит за каждым из них.
Топонимы — не просто слова, это часть культурного наследия и живой колорит регионов.
Забавные топонимы Воронежской области
Воронежская область известна неожиданными названиями. Например, село Ендовище в Семилукском районе, появившееся в конце XVI века.
Его название происходит от слова «ендова» — «круглый залив небольшой площади, связанный с другим водоемом» (по словарю Даля).
Поселок Плясово-Китаево в Новоусманском районе — одно из самых веселых названий. Оно отражает фамилии первых жильцов: сначала Плясовы, затем Китаевы, у которых менялись владельцы земли.
Аналогичная история у Плясово-Юрасово.
В Бутурлиновском районе есть свои Пирамиды — крошечное село с двумя улицами и менее чем 90 жителями.
А административный центр Чулок, по одной из версий, получил название от слова «чулый» — значит «быть начеку», «держать ухо востро».
Загадочные названия Курганской области
В Курганской области на вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» отвечает деревня Марс — почти сотня жителей.
В Шатровском округе находится село Духовка. Его название связано с рекой Духовкой, а ударение ставится на первый слог: ДУховка. Основано село в XVII веке.
Необычные топонимы Удмуртии и Алтая
В пригороде Воткинска (Удмуртия) есть село Двигатель, основанное около 1930 года и получившее название в честь коммунаров-первопроходцев.
В Республике Алтай — село Ынырга. Название начинается с редкой для русского языка буквы Ы, что привлекает внимание. Оно означает «закваска для кислого молока».
Это оригинальное звучание существует с конца XIX века. Ударение на первый слог — Ынырга.
Село Кукуя — также в Алтае — возникло в конце XIX века и называется по реке, на которой расположено. Произносится с ударением на последний слог — КукуЯ, что означает «синяя птица».
Перлы российской топонимики в других регионах
|Название
|Регион
|Примечания
|Косые ложки
|Красноярский край
|Необычное название, вызванное формой местности
|Мутный
|Республика Коми
|Часто вызывает улыбку из-за созвучия с понятиями
|Негодяйка
|Угличский район
|Забавное имя, звучит как прозвище
|Новый Опель
|Псковская область
|Название с автотематикой, редкое явление
|Терпишка
|Нижегородская область
|Уникальное и неочевидное название
|Чика Батарейка
|Краснодарский край
|Необычное двойное имя с современным звучанием
|Ыб
|Республика Коми
|Короткое, загадочное название с редкой буквой