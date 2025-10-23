Где живут Пирамиды и есть ли жизнь на Марсе: путешествие по самым странным названиям России

Почему в российской глубинке такие необычные имена у деревень?

Россия — страна с богатой историей и культурой, а ее топонимы порой вызывают улыбку и недоумение. Встречаясь с необычными названиями деревень и поселков, хочется узнать, как же они появились и что за история стоит за каждым из них.

Топонимы — не просто слова, это часть культурного наследия и живой колорит регионов.

Забавные топонимы Воронежской области

Воронежская область известна неожиданными названиями. Например, село Ендовище в Семилукском районе, появившееся в конце XVI века.

Его название происходит от слова «ендова» — «круглый залив небольшой площади, связанный с другим водоемом» (по словарю Даля).

Поселок Плясово-Китаево в Новоусманском районе — одно из самых веселых названий. Оно отражает фамилии первых жильцов: сначала Плясовы, затем Китаевы, у которых менялись владельцы земли.

Аналогичная история у Плясово-Юрасово.

В Бутурлиновском районе есть свои Пирамиды — крошечное село с двумя улицами и менее чем 90 жителями.

А административный центр Чулок, по одной из версий, получил название от слова «чулый» — значит «быть начеку», «держать ухо востро».

Загадочные названия Курганской области

В Курганской области на вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» отвечает деревня Марс — почти сотня жителей.

В Шатровском округе находится село Духовка. Его название связано с рекой Духовкой, а ударение ставится на первый слог: ДУховка. Основано село в XVII веке.

Необычные топонимы Удмуртии и Алтая

В пригороде Воткинска (Удмуртия) есть село Двигатель, основанное около 1930 года и получившее название в честь коммунаров-первопроходцев.

В Республике Алтай — село Ынырга. Название начинается с редкой для русского языка буквы Ы, что привлекает внимание. Оно означает «закваска для кислого молока».

Это оригинальное звучание существует с конца XIX века. Ударение на первый слог — Ынырга.

Село Кукуя — также в Алтае — возникло в конце XIX века и называется по реке, на которой расположено. Произносится с ударением на последний слог — КукуЯ, что означает «синяя птица».

Перлы российской топонимики в других регионах