«Катали и на северных оленях»: самые необычные зимние развлечения в Петербурге 150 лет назад

Если лед Невы в имперскую эпоху становился самой большой городской площадью и гоночным треком, то спектр доступных развлечений на этой гигантской ледяной арене поражал воображение.

Ирина Полевая, искусствовед и гид по Санкт-Петербургу, делится подробностями о том, как местные жители коротали долгие зимние месяцы.

Экзотика на льду: катание на северных оленях

Помимо традиционных русских забав и конных состязаний, лед Невы предлагал и куда более экзотические аттракционы.

“Можно было не только переправиться через Неву на другой берег на санях или поучаствовать в гонках, было еще развлечение именно прокатиться по Неве”, — отметила Полевая в беседе с «Городовой».

Это зрелище, несомненно, вносило в суровую петербургскую зиму нотку этнического колорита.

“Катали не только на лошадях, катали и на северных оленях”.

Этим занимались так называемые самоеды или ненцы.

“Это тоже описывается как часть… такого зимнего развлечения Старого Петербурга”.

Перевозка горожан на оленьих упряжках вдоль берега Невы была “весьма зрелищна”, привлекая зевак и любителей новых впечатлений.

Бизнес-класс на льду: гонки лихачей

Катки, как и прежде, устраивались повсеместно, но настоящим украшением зимнего досуга были гонки. Они проводились не только на санях, но и с участием извозчиков — “лихачей”.

Лихачи, управлявшие “хорошими крепкими лошадьми”, представляли собой нечто вроде элитного транспорта.

“Можно сказать, такое такси бизнес-класса, которое действительно с ветерком могло прокатить своих пассажиров”.

Именно они “между собой устраивали соревнования”. Водная площадь рядом с Зимним дворцом в холодные дни преображалась.

Современные реалии: лёд, который нужно разрушать

Нынешние климатические условия не позволяют городу наслаждаться столь масштабными ледовыми забавами.

“Сейчас, конечно, мы этим пользоваться не можем. Сейчас погода совсем другая”.

Современные тенденции требуют обратного — поддержания судоходства.

“И даже небольшой ледокол проходит вдоль Невы, чтобы лёд разрушить”.

Однако память о прочности льда прошлого жива. Ирина Полевая вспоминает недавнее прошлое, когда ледяной покров всё ещё был достаточно надёжен для пешеходов.

“Но ещё какое-то время назад, лет 20, студенческая тропа была протоптана от здания университета на противоположный берег”.

Этот неофициальный маршрут позволял студентам “срезать” путь, “чтобы не идти в обход по мосту”. Тот факт, что эта тропа существовала, подтверждает, что даже в относительно недавнее время лёд был “достаточно крепок”.