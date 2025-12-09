«Зимой она становилась прямо по-настоящему главной улицей»: забытые зимние забавы Петербурга XVIII–XIX веков

Санкт-Петербург, город, рожденный на воде, имеет свои особые, почти мистические отношения со стихией.

Зимние месяцы традиционно преображают главную водную артерию — реку Неву, превращая её в арену для развлечений и незаменимую транспортную артерию.

Искусствовед и гид по Санкт-Петербургу Ирина Полевая рассказала порталу «Городовой» истории, связанные с замерзшей Невой в имперскую эпоху.

Нева — Главная улица Севера

“Наша прекрасная главная водная артерия, река Нева, и сейчас замерзает зимой”, — отмечает Ирина Полевая.

Однако в XVIII и XIX веках ледяной покров сковывал реку “очень надёжно, морозы стояли крепкие и долгие”. Это преображение было настолько кардинальным, что Нева полностью меняла свой статус.

Она не просто входила в концепцию Петербурга как «главная улица» — зимой она становилась ею в самом прямом смысле.

“Зимой она становилась прямо по-настоящему и главной улицей, и одновременно главной площадью”.

Места, которые сейчас заняты современными переправами, в прошлом были центрами зимней жизни.

“Стрелка Васильевского острова, где Нева делится на два рукава, место самое-самое широкое. Это всё замерзало”.

Поскольку Дворцовый мост появился лишь в начале XX века, а наплавной мост существовал только летом, “зимой, конечно, он был не нужен. Переправлялись на другой берег прямо по льду Невы”.

Финские перевозчики и ледяные экспресс-такси

Перевозка пассажиров по льду была целым промыслом. Этим занимались финские крестьяне, которые на своих “финских санях буквально с ветерком за считанные минуты перевозили горожан с одного берега на другой”.

Это было быстрое, хоть и несколько рискованное, средство передвижения, полностью зависящее от стойкости льда.

Горы на воде: зимние развлечения у Зимнего дворца

Зимнее время приносило с собой не только холод, но и множество религиозных праздников, обеспечивая горожанам выходные и время для развлечений.

“Все основные развлечения проходили именно там. Как сейчас на Дворцовой, тогда это все проходило на льду Невы, в непосредственной близости от Зимнего дворца”.

На льду устанавливались горки, которые были “достаточно высокие”, и спускавшиеся с них на санках желающие “развивали скорость немалую”. Нева служила огромной естественной площадкой для досуга.

Гонки и ужас очевидцев

Помимо катания с горок, Нева стала местом проведения настоящих соревнований. Гонки на санях стали “явлением просто совершенно естественным”, настолько, что на льду стали сооружать даже специальные кольцевые трассы для состязаний.

Эти зрелища привлекали внимание и иностранцев.

Французский писатель Теофиль Готье в своей книге «Путешествие в Россию» оставил яркие, порой пугающие, описания происходящего.

Он с восторгом и нескрываемым ужасом свидетельствовал, что на льду собирались “люди в огромном количестве всех мастей”. Отсутствие ограничений на участие в гонках приводило к скоплению огромного числа людей на льду.

Ирина Полевая отмечает:

“И, кажется, никого, кроме него, собственно говоря, не волновало это. Мысль, что под этим довольно прочным слоем льда всё-таки течёт весьма глубокая река”.

Однако суровые зимы империи обеспечивали прочность льда, и, по имеющимся данным, “несчастных случаев не было”.