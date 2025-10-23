Мистерия Цам и скульптуры из личных покоев царя: тайны петербургского Дацана в Эрмитаже

В начале XX века, когда в Центральной Азии развернулось соперничество между Британской и Российской империями, Россия сумела укрепить свои позиции и сохранить влияние в Тибете.
Важным событием стало строительство буддийского храма в Петербурге, начатое после того, как император Николай II выразил поддержку буддистам России.
Главным вдохновителем и организатором строительства стал бурятский лама и дипломат Агван Доржиев. Храм, известный как Дацан Гунзэчойнэй, стал самым северным буддийским храмом в Европе.
В 2025 году ему исполнилось 110 лет. С этим событием и связана новая выставка в главном музее России.
Уникальная выставка в Эрмитаже
С 25 октября в музее можно увидеть редкие и ценные предметы, связанные с историей дацана и личностью Доржиева.
Среди них — скульптуры из личных покоев царской семьи, подаренные бурятской знатью и духовенством.
Экспозиция включает ритуальные маски и костюмы мистерии Цам из Монголии, Ладакха и Сиккима, а также живопись и скульптуру тибетского буддизма.
Особое внимание привлекает самая большая тибетская скульптура в собрании Эрмитажа. Это бронзовый посеребрённый «Бодхисаттва Майтрея» — грядущий Будда, сообщает сайт музея.
Значение и современность
Дацан Гунзэчойнэй — не просто храм, а духовный феномен и культурный мост между Востоком и Россией. Он пережил революции, репрессии и войны, но вернулся к жизни в 90-е годы.
Экспозиция в Эрмитаже приурочена к 110-летию дацана и подчеркивает важность сохранения буддийского наследия, а также культурного диалога между народами.