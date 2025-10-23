Городовой / Город / Мистерия Цам и скульптуры из личных покоев царя: тайны петербургского Дацана в Эрмитаже
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Снова в СССР: петербуржцам грозят штрафы за съем квартиры без регистрации Город
Венгры и оленеводы Сибири: как баня с вениками и Баба-Яга связаны с древними финно-уграми Общество
Возвращение имени: Дубровка в Петербурге сменила название и статус Город
Где живут Пирамиды и есть ли жизнь на Марсе: путешествие по самым странным названиям России Общество
«Не просто чтение и счет»: что давали детям церковно-приходские школы Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Мистерия Цам и скульптуры из личных покоев царя: тайны петербургского Дацана в Эрмитаже

Опубликовано: 23 октября 2025 22:30
Дацан Гунзэчойнэй
Мистерия Цам и скульптуры из личных покоев царя: тайны петербургского Дацана в Эрмитаже
globallookpress/ Usmanov Zamir

Выставка — это шанс прикоснуться к богатой истории буддизма в России и увидеть уникальные артефакты, которые рассказывают о духовном и культурном пути, начавшемся более ста лет назад в самом сердце Санкт-Петербурга.

В начале XX века, когда в Центральной Азии развернулось соперничество между Британской и Российской империями, Россия сумела укрепить свои позиции и сохранить влияние в Тибете.

Важным событием стало строительство буддийского храма в Петербурге, начатое после того, как император Николай II выразил поддержку буддистам России.

Главным вдохновителем и организатором строительства стал бурятский лама и дипломат Агван Доржиев. Храм, известный как Дацан Гунзэчойнэй, стал самым северным буддийским храмом в Европе.

В 2025 году ему исполнилось 110 лет. С этим событием и связана новая выставка в главном музее России.

Уникальная выставка в Эрмитаже

С 25 октября в музее можно увидеть редкие и ценные предметы, связанные с историей дацана и личностью Доржиева.

Среди них — скульптуры из личных покоев царской семьи, подаренные бурятской знатью и духовенством.

Экспозиция включает ритуальные маски и костюмы мистерии Цам из Монголии, Ладакха и Сиккима, а также живопись и скульптуру тибетского буддизма.

Особое внимание привлекает самая большая тибетская скульптура в собрании Эрмитажа. Это бронзовый посеребрённый «Бодхисаттва Майтрея» — грядущий Будда, сообщает сайт музея.

Значение и современность

Дацан Гунзэчойнэй — не просто храм, а духовный феномен и культурный мост между Востоком и Россией. Он пережил революции, репрессии и войны, но вернулся к жизни в 90-е годы.

Экспозиция в Эрмитаже приурочена к 110-летию дацана и подчеркивает важность сохранения буддийского наследия, а также культурного диалога между народами.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».