Городовой / Общество / Венгры и оленеводы Сибири: как баня с вениками и Баба-Яга связаны с древними финно-уграми
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Снова в СССР: петербуржцам грозят штрафы за съем квартиры без регистрации Город
Возвращение имени: Дубровка в Петербурге сменила название и статус Город
Мистерия Цам и скульптуры из личных покоев царя: тайны петербургского Дацана в Эрмитаже Город
Где живут Пирамиды и есть ли жизнь на Марсе: путешествие по самым странным названиям России Общество
«Не просто чтение и счет»: что давали детям церковно-приходские школы Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Венгры и оленеводы Сибири: как баня с вениками и Баба-Яга связаны с древними финно-уграми

Опубликовано: 23 октября 2025 23:30
Финны
Венгры и оленеводы Сибири: как баня с вениками и Баба-Яга связаны с древними финно-уграми
Global Look Press / Victor Lisitsyn

Финно-угры — не забытые народы, а важнейшая часть нашей истории и культуры.

Тысячу лет назад большая часть европейской России говорила не на славянских языках, а на финно-угорских, которые с русским никак не связаны.

И хотя казалось, что эти мирные охотники и рыболовы исчезли, на самом деле их гены живут в русских людях, особенно на севере страны.

Откуда пришли финно-угры?

Генетики в 2018 году нашли доказательства, что финно-угорские племена появились в Восточной Европе примерно 4000 лет назад — задолго до славян.

Их прародина — между Уралом и Енисеем, иначе говоря, это сибирские охотники, которые двинулись на запад и поселились на территории от Финляндии до Урала.

Культурные следы и язык

Финно-угорская культура оставила следы в русской жизни: русская баня с паром и веником происходит именно от финно-угорской традиции, а многие слова — от финно-угорских языков.

Даже сказки, например образ Бабы-Яги, имеют корни в финно-угорском фольклоре. Также баня по сути считается финно-угорским обычаем.

По сути, финская сауна и русская баня — это одно и то же.

Венгры — особая история

Венгры — это финно-угорское племя, которое пришло с собирских земель и создало Королевство в Центральной Европе.

Их язык связан с ханты и манси с Западной Сибири. То есть венгр и оленевод из Сибири могут запросто понять друг друга.

Современные финно-угры России

В России живёт около трёх миллионов представителей финно-угорских народов: коми, удмурты, марийцы, мордва, вепсы, водь, ижора. У каждого своя культура, язык и история.

Например, удмурты известны мелодичными песнями, а марийцы сохранили языческую религию.

Также ведутся споры о том, что у Рюриковичей есть типичная финно-угорская гаплогруппа. Это меняет представление о том, что Русь была основана только славянами или варягами.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».