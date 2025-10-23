Венгры и оленеводы Сибири: как баня с вениками и Баба-Яга связаны с древними финно-уграми

Финно-угры — не забытые народы, а важнейшая часть нашей истории и культуры.

Тысячу лет назад большая часть европейской России говорила не на славянских языках, а на финно-угорских, которые с русским никак не связаны.

И хотя казалось, что эти мирные охотники и рыболовы исчезли, на самом деле их гены живут в русских людях, особенно на севере страны.

Откуда пришли финно-угры?

Генетики в 2018 году нашли доказательства, что финно-угорские племена появились в Восточной Европе примерно 4000 лет назад — задолго до славян.

Их прародина — между Уралом и Енисеем, иначе говоря, это сибирские охотники, которые двинулись на запад и поселились на территории от Финляндии до Урала.

Культурные следы и язык

Финно-угорская культура оставила следы в русской жизни: русская баня с паром и веником происходит именно от финно-угорской традиции, а многие слова — от финно-угорских языков.

Даже сказки, например образ Бабы-Яги, имеют корни в финно-угорском фольклоре. Также баня по сути считается финно-угорским обычаем.

По сути, финская сауна и русская баня — это одно и то же.

Венгры — особая история

Венгры — это финно-угорское племя, которое пришло с собирских земель и создало Королевство в Центральной Европе.

Их язык связан с ханты и манси с Западной Сибири. То есть венгр и оленевод из Сибири могут запросто понять друг друга.

Современные финно-угры России

В России живёт около трёх миллионов представителей финно-угорских народов: коми, удмурты, марийцы, мордва, вепсы, водь, ижора. У каждого своя культура, язык и история.

Например, удмурты известны мелодичными песнями, а марийцы сохранили языческую религию.

Также ведутся споры о том, что у Рюриковичей есть типичная финно-угорская гаплогруппа. Это меняет представление о том, что Русь была основана только славянами или варягами.