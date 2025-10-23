Как трофейные пушки из Турции превратились в колонну у Троицкого собора

Перед Троицким собором на Измайловском проспекте возвышается строгий и торжественный монумент — Колонна Славы. На вершине — богиня Победы с лавровым венком, а под ней — 28 метров истории.
Колонна сложена из пяти рядов пушек. И пушки эти — не простые, а трофейные: настоящие турецкие орудия, взятые в боях под Плевной, Шипкой и Карсом.
От трофея к символу
Памятник воздвигли в 1886 году по проекту архитектора Давида Гримма. Работы выполнил завод Сан-Галли — тот самый, что отливал фонари и решётки Петербурга. На открытии присутствовал император Александр III, лично давший начало церемонии.
На пьедестале разместили бронзовые доски с названиями сражений и полков, участвовавших в войне. С обеих сторон от колонны стояли ещё два столба из турецких пушек — триумф, отлитый в металле.
Судьба, переплавленная во времени
Но век памятника оказался недолгим. В 1930-м, к визиту Ататюрка, монумент разобрали, а пушки переплавили — символ победы уступил место новой эпохе. На его месте позже появился бюст архитектора Василия Стасова, архитектора Троицкого собора.
Лишь в 2005 году Колонна Славы вернулась . Копии турецких орудий отлили на Новолипецком металлургическом комбинате, и память о войне вернулась в свой прежний силуэт.