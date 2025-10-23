Городовой / Город / Как трофейные пушки из Турции превратились в колонну у Троицкого собора
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Снова в СССР: петербуржцам грозят штрафы за съем квартиры без регистрации Город
Венгры и оленеводы Сибири: как баня с вениками и Баба-Яга связаны с древними финно-уграми Общество
Возвращение имени: Дубровка в Петербурге сменила название и статус Город
Мистерия Цам и скульптуры из личных покоев царя: тайны петербургского Дацана в Эрмитаже Город
Где живут Пирамиды и есть ли жизнь на Марсе: путешествие по самым странным названиям России Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Как трофейные пушки из Турции превратились в колонну у Троицкого собора

Опубликовано: 23 октября 2025 20:45
Троицкий собор
Как трофейные пушки из Турции превратились в колонну у Троицкого собора
Городовой ру

Она родилась из трофеев, пережила империи и вернулась уже в новом металле.

Перед Троицким собором на Измайловском проспекте возвышается строгий и торжественный монумент — Колонна Славы. На вершине — богиня Победы с лавровым венком, а под ней — 28 метров истории.

Колонна сложена из пяти рядов пушек. И пушки эти — не простые, а трофейные: настоящие турецкие орудия, взятые в боях под Плевной, Шипкой и Карсом.

От трофея к символу

Памятник воздвигли в 1886 году по проекту архитектора Давида Гримма. Работы выполнил завод Сан-Галли — тот самый, что отливал фонари и решётки Петербурга. На открытии присутствовал император Александр III, лично давший начало церемонии.

На пьедестале разместили бронзовые доски с названиями сражений и полков, участвовавших в войне. С обеих сторон от колонны стояли ещё два столба из турецких пушек — триумф, отлитый в металле.

Судьба, переплавленная во времени

Но век памятника оказался недолгим. В 1930-м, к визиту Ататюрка, монумент разобрали, а пушки переплавили — символ победы уступил место новой эпохе. На его месте позже появился бюст архитектора Василия Стасова, архитектора Троицкого собора.

Лишь в 2005 году Колонна Славы вернулась . Копии турецких орудий отлили на Новолипецком металлургическом комбинате, и память о войне вернулась в свой прежний силуэт.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще