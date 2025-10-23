Ипотека под обещание: что должны сделать молодые семьи, чтобы взять выгодный кредит на жилье

Во фракции «Новые люди» предложили новую инициативу: разрешить бездетным парам брать семейную ипотеку со льготной ставкой 6%, если они обязуются родить или усыновить ребенка.
Причем сделать это они должны в течение трёх лет с момента подписания договора кредита, пишет Рамблер.
Эта идея направлена на то, чтобы помочь молодым семьям улучшить жилищные условия ещё до появления детей, что в свою очередь должно стимулировать демографию.
Как сегодня
Сегодня получить семейную ипотеку можно, только если в семье уже есть ребёнок. Из-за этого многие молодые пары откладывают рождение детей, пока не улучшат свои жилищные условия.
Авторы инициативы считают, что этот барьер можно убрать — дать возможность купить жильё сначала.
Условия
При выполнении обязательства рожать или усыновить ребёнка льготная ставка 6% сохранится на весь срок кредита.
Если же обязательство не будет выполнено, ставка вырастет до рыночной с момента окончания трёхлетнего срока, а банк может попросить компенсировать субсидию.
Что думают петербуржцы?
Новую инициативу оценили жители Северной столицы и их мнения разделились.
«А если не будет получаться по медицинским показателям со стороны супруги? Можно взять разрешение и сходить к соседке?»;
«Как можно ставить такие условия? Это цинизм»;
«А что плохого в данном предложении?»;
«А если ребенка усыновил на четвертый год, он будет считаться просроченным? И подлежит возврату?» — возмутились петербуржцы.