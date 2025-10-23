Городовой / Общество / Ипотека под обещание: что должны сделать молодые семьи, чтобы взять выгодный кредит на жилье
Ипотека под обещание: что должны сделать молодые семьи, чтобы взять выгодный кредит на жилье

Опубликовано: 23 октября 2025 21:00
Ипотека под обещание: что должны сделать молодые семьи, чтобы взять выгодный кредит на жилье
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Новое предложение должно улучшить демографию, но у петербуржцев есть вопросы.

Во фракции «Новые люди» предложили новую инициативу: разрешить бездетным парам брать семейную ипотеку со льготной ставкой 6%, если они обязуются родить или усыновить ребенка.

Причем сделать это они должны в течение трёх лет с момента подписания договора кредита, пишет Рамблер.

Эта идея направлена на то, чтобы помочь молодым семьям улучшить жилищные условия ещё до появления детей, что в свою очередь должно стимулировать демографию.

Как сегодня

Сегодня получить семейную ипотеку можно, только если в семье уже есть ребёнок. Из-за этого многие молодые пары откладывают рождение детей, пока не улучшат свои жилищные условия.

Авторы инициативы считают, что этот барьер можно убрать — дать возможность купить жильё сначала.

Условия

При выполнении обязательства рожать или усыновить ребёнка льготная ставка 6% сохранится на весь срок кредита.

Если же обязательство не будет выполнено, ставка вырастет до рыночной с момента окончания трёхлетнего срока, а банк может попросить компенсировать субсидию.

Что думают петербуржцы?

Новую инициативу оценили жители Северной столицы и их мнения разделились.

«А если не будет получаться по медицинским показателям со стороны супруги? Можно взять разрешение и сходить к соседке?»;

«Как можно ставить такие условия? Это цинизм»;

«А что плохого в данном предложении?»;

«А если ребенка усыновил на четвертый год, он будет считаться просроченным? И подлежит возврату?» — возмутились петербуржцы.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
