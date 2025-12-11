Как Петербург обрел пожарных: чем запомнилось 11 декабря в истории города

Что объединяет один день в истории города на Неве?

История Санкт-Петербурга богата событиями, которые формировали его облик, культуру и безопасность.

11 декабря — дата, отмеченная тремя яркими, хотя и совершенно разными по своему характеру, событиями: созданием системы пожарной безопасности, началом триумфа реалистического искусства и трагической потерей выдающегося градостроителя в блокадном Ленинграде.

1802: Указ о пожарных

Начало XIX века ознаменовалось шагами по упорядочению городской жизни. 11 декабря 1802 года император Александр I издал указ, предписывающий создание в Санкт-Петербурге постоянной пожарной команды, изначально рассчитанной на 786 солдат.

Реальное формирование команды произошло лишь через год при съезжих домах.

Более того, уже в 1804 году вышел следующий указ, освобождавший население от бремени содержания ночных сторожей и финансирования пожарных служб и уличного освещения.

В пожарную охрану входили самые разные специалисты — от брандмайоров и брандмейстеров до мастеров по насосам, слесарей и кузнецов.

“Из лиц непригодных к фронтовой службе” набирали рядовых пожарных.

Первым брандмайором Северной столицы стал полковник Домрачев, чьей главной задачей было формирование «правильно организованной пожарной охраны» Петербурга в кратчайшие сроки.

1871: Передвижники штурмуют столицу

Спустя десятилетия, 11 декабря 1871 года, город стал свидетелем культурного прорыва. В Петербурге открылась первая выставка художников-передвижников.

Это было объединение живописцев и скульпторов демократического, реалистического направления, входивших в «Товарищество передвижных художественных выставок».

На экспозиции были представлены знаковые работы: пейзажи Шишкина, портреты Крамского, а также скандальная картина Николая Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Однако наибольшую популярность у публики завоевало полотно Алексея Саврасова «Грачи прилетели», написанное незадолго до вернисажа.

Выставка имела ошеломительный успех и, покинув Петербург через год, отправилась по другим городам империи, демонстрируя силу нового реалистического взгляда.

1942: Блокадный архитектор и рукопись в подземелье

Трагическая страница истории связана с 11 декабря 1942 года. В разгар блокады Ленинграда, во время очередного артиллерийского обстрела, погиб Лев Ильин — выдающийся архитектор-градостроитель.

Его наследие огромно: он участвовал в создании комплексов зданий больницы имени Петра Великого, а также проектировал Михайловский, Пантелеймоновский, Народный и Введенский мосты.

По его проектам проходила реконструкция Московского проспекта и Большого проспекта Васильевского острова.

Несмотря на смертельную опасность, Ильин продолжал работать, создав уникальную рукопись «Прогулки по Ленинграду», где анализировалась классическая архитектура города.