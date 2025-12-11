Минус 7%: в России за год подешевели социально значимые продукты

В ноябре отмечено снижение стоимости социально значимых продуктов на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К этому выводу пришли специалисты Ассоциации компаний розничной торговли, сообщает «Постньюс».
В октябре 2025 года особенно заметно подешевели такие овощи, как капуста, картофель, свёкла и морковь — их цены уменьшились на 15–30%.
Также стали ниже затраты покупателей на сливочное масло, соль, сахар, яйца и говядину — удешевление по этим позициям составило от 13,5% до 17%.
При этом наблюдались небольшие удорожания некоторых товаров за месяц: картофель прибавил в цене 7%, лук — 4%, а капуста — 3%. Однако эти изменения не были столь значительными, как годом ранее.
Отмечается, что на отдельные продукты цена опускалась ниже себестоимости, что привело к отрицательной торговой наценке. Речь идёт о моркови (минус 10%), капусте (минус 9%), рисе (минус 2%) и яйцах (минус 1%).
Ассоциация объяснила сложившуюся картину хорошим урожаем, значительными запасами риса и ростом объёмов мясо- и яицепроизводства.
По мнению экспертов, торговые сети продолжили сокращать надбавки на самые востребованные товары. Благодаря этому покупатели смогли приобрести необходимые продукты по более низким ценам. Данные тенденции сохраняются уже несколько месяцев.