Минус 7%: в России за год подешевели социально значимые продукты

Опубликовано: 11 декабря 2025 07:00
Городовой ру

В течение последнего месяца отмечен рост цен на сезонные овощи.

В ноябре отмечено снижение стоимости социально значимых продуктов на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К этому выводу пришли специалисты Ассоциации компаний розничной торговли, сообщает «Постньюс».

В октябре 2025 года особенно заметно подешевели такие овощи, как капуста, картофель, свёкла и морковь — их цены уменьшились на 15–30%.

Также стали ниже затраты покупателей на сливочное масло, соль, сахар, яйца и говядину — удешевление по этим позициям составило от 13,5% до 17%.

При этом наблюдались небольшие удорожания некоторых товаров за месяц: картофель прибавил в цене 7%, лук — 4%, а капуста — 3%. Однако эти изменения не были столь значительными, как годом ранее.

Отмечается, что на отдельные продукты цена опускалась ниже себестоимости, что привело к отрицательной торговой наценке. Речь идёт о моркови (минус 10%), капусте (минус 9%), рисе (минус 2%) и яйцах (минус 1%).

Ассоциация объяснила сложившуюся картину хорошим урожаем, значительными запасами риса и ростом объёмов мясо- и яицепроизводства.

По мнению экспертов, торговые сети продолжили сокращать надбавки на самые востребованные товары. Благодаря этому покупатели смогли приобрести необходимые продукты по более низким ценам. Данные тенденции сохраняются уже несколько месяцев.

Юлия Аликова
Город
