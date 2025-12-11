Городовой / Город / «Эффект Долиной» в суде: В Петербурге за два года рассмотрели 52 дела
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

«Эффект Долиной» в суде: В Петербурге за два года рассмотрели 52 дела

Опубликовано: 11 декабря 2025 07:30
«Эффект Долиной» в суде: В Петербурге за два года рассмотрели 52 дела
«Эффект Долиной» в суде: В Петербурге за два года рассмотрели 52 дела
Городовой ру

Суд удовлетворил 29 исков из рассмотренных дел.

В районных судах Санкт-Петербурга за 2024 и 2025 годы было рассмотрено 52 дела, связанных с возвратом недвижимости и денег по принципу двойной реституции, который получил широкую известность как «эффект Долиной», сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Речь идёт об аннулировании договоров купли-продажи квартир, при котором жильё возвращается прежнему владельцу, а покупатель получает назад уплаченные средства. Ключевой особенностью таких дел является возвращение обеим сторонам их изначальных имущественных прав.

Из всех обращений суды удовлетворили 29 исков, обязав вернуть квартиры покупателям, а деньги — продавцам. В остальных 23 случаях заявители получили отказ в возвращении недвижимости.

При вынесении решений судьи опирались на конкретные доказательства, представленные сторонами, и формулировки заявленных требований.

Несмотря на общие черты споров, каждое разбирательство рассматривалось индивидуально. В отдельных случаях суд назначал проведение экспертиз для более тщательного изучения обстоятельств. Это подтверждается разнообразием судебных итогов, включая различия в подходах к решению вопросов.

Ранее в российских медиа эксперты отмечали, что подобные процессы способны вызвать резкий рост интереса к новым квартирам.

Среди возможных изменений рынка выделяют увеличение количества сделок и рост активности покупателей в секторе новостроек. К этим выводам пришли специалисты, анализируя последствия «эффекта Долиной».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью