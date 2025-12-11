«Эффект Долиной» в суде: В Петербурге за два года рассмотрели 52 дела

В районных судах Санкт-Петербурга за 2024 и 2025 годы было рассмотрено 52 дела, связанных с возвратом недвижимости и денег по принципу двойной реституции, который получил широкую известность как «эффект Долиной», сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Речь идёт об аннулировании договоров купли-продажи квартир, при котором жильё возвращается прежнему владельцу, а покупатель получает назад уплаченные средства. Ключевой особенностью таких дел является возвращение обеим сторонам их изначальных имущественных прав.
Из всех обращений суды удовлетворили 29 исков, обязав вернуть квартиры покупателям, а деньги — продавцам. В остальных 23 случаях заявители получили отказ в возвращении недвижимости.
При вынесении решений судьи опирались на конкретные доказательства, представленные сторонами, и формулировки заявленных требований.
Несмотря на общие черты споров, каждое разбирательство рассматривалось индивидуально. В отдельных случаях суд назначал проведение экспертиз для более тщательного изучения обстоятельств. Это подтверждается разнообразием судебных итогов, включая различия в подходах к решению вопросов.
Ранее в российских медиа эксперты отмечали, что подобные процессы способны вызвать резкий рост интереса к новым квартирам.
Среди возможных изменений рынка выделяют увеличение количества сделок и рост активности покупателей в секторе новостроек. К этим выводам пришли специалисты, анализируя последствия «эффекта Долиной».