Петербургский «цех смерти»: банду, разливавшую смертельный алкоголь, вывели на чистую воду

В гаражах на юго-западе Санкт-Петербурга обнаружили крупную партию контрафактного алкоголя объёмом 1 285 литров.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции выявили крупную партию опасной жидкости, общий объем которой составил свыше 1 200 литров.

В ходе проверки выяснилось, что производство суррогата расположено в гаражах на территории Московского района.

На месте были задержаны лица, подозреваемые в изготовлении и реализации этого спиртосодержащего товара, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

В первую очередь внимание правоохранителей привлек трагический инцидент, произошедший в городе Коммунар, где обнаружили тела двух мужчин.

Судебные эксперты установили смертельную концентрацию этиленгликоля в крови погибших.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности сразу нескольким гражданам.

Опрашивая возможных свидетелей, полицейские выяснили, что погибшие приобрели жидкость у 72-летней жительницы Гатчины. Она продавала алкоголь на разлив. Установив её причастность, стражи порядка вышли на организаторов подпольного производства.

Главными подозреваемыми стали двое мужчин примерно 50 лет, ранее судимых, один из которых отбывал наказание за обман и похищение людей.

Эти граждане наладили изготовление спиртного в захламлённых гаражах на Кубинской и Краснопутиловской улицах. Всего, по данным следствия, изъято 257 ёмкостей с суррогатом, что составляет суммарно 1 285 литров.

Ранее появилась информация, что расследуется серия смертей, связанных с употреблением поддельного алкоголя, распространявшегося в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.