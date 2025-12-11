После короткой передышки сильный ветер 11 декабря снова накроет Петербург

Жителям и приезжим в Санкт-Петербурге сообщили о предстоящем ухудшении погодных условий. 11 декабря в городе местами ожидается сильный ветер, скорость порывов может достигнуть 15 метров в секунду.
Такие данные приводит Главное управление МЧС по региону со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В связи с прогнозируемым ветром, петербуржцам рекомендовано соблюдать осторожность, избегать нахождения рядом с неустойчивыми сооружениями и деревьями.
Повышенное внимание просят проявлять и водителей на дорогах. Ухудшение погодных условий увеличивает риск происшествий.
Ранее главный синоптик Александра Колесова отметил, что 11 декабря на город обрушится новый циклон, который принесет дожди и усиление ветра.
Максимальная температура воздуха в этот день ожидается от +5 до +7 градусов. Уже 12 декабря прогнозируется понижение температуры и начало снегопада.