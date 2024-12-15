«В небе над нами горит звезда»: самый рок-н-рольный маршрут по местам Виктора Цоя в Петербурге

Петербург навсегда останется городом Виктора Цоя — лидера группы «Кино» и символа отечественного рока. Мы собрали знаковые места, связанные с жизнью и творчеством музыканта.
1. «Дом со шпилем»
Адрес: Московский проспект, 190
Здесь прошло детство Виктора Цоя. Дом в стиле сталинского ампира был построен для номенклатуры, но семья Цоев жила в коммунальной квартире.
2. ПТУ № 61
Адрес: улица Стойкости, 30, корпус 2
В этом учебном заведении Цой освоил профессию резчика по дереву. Здесь он создал свою первую музыкальную группу «Гагарин и гиперболоиды», которая позже трансформировалась в «Кино».
3. Парк «Тихий отдых»
Адрес: 1-я Березовая аллея
В этом парке на Каменном острове Цой работал резчиком по дереву. Здесь же он писал песни для своего первого альбома.
4. Психиатрическая больница «Пряжка»
Адрес: набережная реки Мойки, 126
Чтобы избежать службы в армии, Виктор провел полтора месяца в этой больнице. Здесь же он написал песню «Транквилизатор».
5. Котельная «Камчатка»
Адрес: улица Блохина, 15
Цой работал здесь кочегаром с 1986 по 1988 год. Котельная стала местом встреч музыкантов и поклонников. Сегодня здесь клуб-музей Виктора Цоя.
6. Ленинградский рок-клуб
Адрес: улица Рубинштейна, 13
Культовая площадка, где начинали многие известные рок-группы, включая «Кино». Сегодня здесь располагается детский театр «Зазеркалье».
7. Сквер на Стремянной
Адрес: улица Стремянная, 11
Место встреч ленинградских андеграундных музыкантов. Здесь Виктор Цой обсуждал идеи и участвовал в съемках фильма «Йя-Хха».
8. Последняя квартира
Адрес: проспект Ветеранов, 99
Квартира № 101 была последним домом Цоя, где он жил с женой и ребенком. Здесь он писал песни для культовых альбомов «Кино».
9. Богословское кладбище
Адрес: проспект Мечникова, 31
Могила Цоя — место поклонения для тысяч фанатов. Здесь они оставляют цветы, свечи и атрибутику группы.
10. Граффити Цоя
Адрес: улица Восстания, 8
Портрет Виктора Цоя, созданный в 2014 году художниками Hoodgraff. Несмотря на попытки закрасить его, изображение было восстановлено благодаря поддержке поклонников.
Эти места до сих пор сохраняют атмосферу эпохи, когда Цой и его музыка перевернули мир русского рока.