Янис Фибигс и роковая ночь с Виктором Цоем: почему водитель автобуса скрывается от журналистов

15 августа 1990 года — день, который навсегда изменил жизнь водителя автобуса Яниса Фибигса.

В этот роковой день он оказался участником страшной аварии на трассе в Латвии, где погиб легендарный рок-музыкант Виктор Цой.

Что произошло в тот день?

Янис Фибигс работал водителем автобуса «Икарус», перевозил пустой автобус с аэропорта на базу. Машина ехала аккуратно, примерно 70 км/ч.

Водитель был обычным парнем из Латвии, служил на Северном флоте, потом работал таксистом, а затем перешел на автобус. Он никогда не слушал рок и не знал, кто такой Виктор Цой.

Тем временем Виктор Цой вел свой «Москвич-2141» с большой скоростью — не менее 100 км/ч. На опасном повороте автомобиль внезапно выехал на встречную полосу прямо под колеса автобуса.

Янис пытался уйти в сторону, но столкновения избежать не удалось. Удар был такой силы, что Цой погиб на месте, а автобус съехал в реку, пишет РБК.

Почему так случилось?

Официальная версия — Цой уснул за рулем. Однако многие фанаты и знавшие его люди сомневаются, что музыкант мог так просто заснуть, ведь с места рыбалки до дома ехать всего полчаса.

Однако Цой встал очень рано утром. Возможно, тяжелая дорога и монотонность движения усугубили усталость, но точной причины никто не знает.

Что случилось с Янисом после аварии?

Янис Фибигс остался жив, получил лишь ушибы. Но эта трагедия стала для него настоящим кошмаром. Он не был признан виновным в аварии, пишет sport24.

«Моя жизнь и так превратилась в сплошной кошмар. 15 августа 1990-го навсегда изменило мою жизнь. Я с той поры каждый год с ужасом этой даты жду», — цитирует Яниса СтарХит.

После этого случая жизнь водителя изменилась навсегда. Каждый год, в годовщину аварии, он приезжает к месту трагедии, чтобы почтить память Цоя.

Делает это он тихо, ночью, когда никого нет. Янис не любит публичность и неохотно общается с журналистами, боится, что его слова исказят.

Интересно, что вдова Цоя, Марианна, не раз пыталась встретиться с Янисом, но он всегда отказывался. Его семья — дети и внуки — уже давно живут в Германии.

Как оценивают происшествие эксперты?

Следователь, изучавший дело, отмечает, что даже если бы не было автобуса на дороге, «Москвич» все равно врезался бы в деревья на повороте — удар был неизбежен, правда, менее сильный.